Зачинщики драки на Амурском ГПЗ уволены и отправлены домой

На Амурском ГПЗ разорвали трудовые отношения со всеми участниками конфликта в столовой вахтового поселка. С ними попрощались за грубое нарушение трудовой дисциплины.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел утром четверга, 12 сентября, в столовой одной из подрядных организаций. Причиной драки стал бытовой конфликт. Обошлось без пострадавших. Однако руководство решило расстаться с участвовавшими в драке рабочими.

«Участники инцидента, который произошел 12 сентября в одной из столовых вахтовых поселков на строительной площадке Амурского ГПЗ, выявлены. В связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений, были прекращены трудовые отношения с 8 строительными рабочими подрядной организации. Они отправлены по месту жительства. Отметим, что пострадавших в результате происшествия в столовой подрядной организации нет», – говорится в официальном сообщении компании.

Там подчеркивают, что инцидент не повлиял на ход работ на строительной площадке. В настоящий момент в возведении Амурского ГПЗ – одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа – задействовано более 60 подрядных организаций, мобилизовано порядка 25 тысяч человек.

Проектная мощность предприятия составит 42 миллиарда кубических метров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубических метров в год.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск». Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).