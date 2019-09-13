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13сентября
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сегодня, 21:30 7

Зачинщики драки на Амурском ГПЗ уволены и отправлены домой

Зачинщики драки на Амурском ГПЗ уволены и отправлены домой

На Амурском ГПЗ разорвали трудовые отношения со всеми участниками конфликта в столовой вахтового поселка. С ними попрощались за грубое нарушение трудовой дисциплины.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел утром четверга, 12 сентября, в столовой одной из подрядных организаций. Причиной драки стал бытовой конфликт. Обошлось без пострадавших. Однако руководство решило расстаться с участвовавшими в драке рабочими.

«Участники инцидента, который произошел 12 сентября в одной из столовых вахтовых поселков на строительной площадке Амурского ГПЗ, выявлены. В связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений, были прекращены трудовые отношения с 8 строительными рабочими подрядной организации. Они отправлены по месту жительства. Отметим, что пострадавших в результате происшествия в столовой подрядной организации нет», – говорится в официальном сообщении компании.

Там подчеркивают, что инцидент не повлиял на ход работ на строительной площадке. В настоящий момент в возведении Амурского ГПЗ – одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа – задействовано более 60 подрядных организаций, мобилизовано порядка 25 тысяч человек.

Проектная мощность предприятия составит 42 миллиарда кубических метров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубических метров в год.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск». Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

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#происшествия #работа #строительство

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Ну и как работать теперь без Джумшута с Рафшаном то ?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    КанзаС

    Ну и как работать теперь без Джумшута с Рафшаном то ?



    Приедут Ахмед и Юнус

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Я сама
    КанзаС

    Ну и как работать теперь без Джумшута с Рафшаном то ?



    Приедут Ахмед и Юнус


    А могли бы взять людей с Амурки ,но ,видимо,барыгам невыгодно.Скажете-много пьют?Да не больше чем приезжие!

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Стою на балконе курю,снизу равшаны кладут плитку.Один из них достает пакетик из кармана и из этого пакетика начинает жрать какую то хрень.Наркоманы мля

  • Агамемнон

    Агамемнон
    53 минуты назад

    У меня соседка ниже этажом, 23 летняя русская симпатичная девушка, встречается с азиатами, знает в них толк, кучу отличий узбека от таджика... Это ужас, граждане

  • Я сама

    Я сама
    44 минуты назад

    вежливый кот

    Я сама

    КанзаС

    Ну и как работать теперь без Джумшута с Рафшаном то ?



    Приедут Ахмед и Юнус



    А могли бы взять людей с Амурки ,но ,видимо,барыгам невыгодно.Скажете-много пьют?Да не больше чем приезжие!


    Это вопрос не ко мне))

    Спросите об этом у юзера starco) Сам он харчуется в свободненской администрации, а жена работает в отделе кадров на ГПЗ, так что он точно в курсе!)

  • 028rus

    028rus
    31 секунда назад

    8 человек отправили это просто показуха. Чё хотят то итворят. Попробывал бы русский человек у них так себя вести, а этим пофиг на всех. Продали родину мать

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