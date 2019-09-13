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13сентября
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сегодня, 18:36 8

Известный нейрохирург Эдуард Хасаншин претендует на должность министра здравоохранения Амурской области

Известный нейрохирург Эдуард Хасаншин претендует на должность министра здравоохранения Амурской области
Фото: kokb.ru

Региональный минздрав опубликовал список кандидатов на должность министра здравоохранения Приамурья, которые успешно прошли заочный этап отбора. В числе восьми претендентов оказался и известный нейрохирург, бывший главврач нейрохирургического отделения Амурской областной клинической больницы, переехавший пару лет назад в Калининград, Эдуард Хасаншин.

Эдуард Минорович покинул Приамурье в конце 2017 года. В Калининграде он стал заведующим отделением нейрохирургии Калининградской областной клинической больницы. На новом месте работы Эдуард Хасаншин вводил уникальные методики лечения, которыми пользовался в Амурской области. На сайте медучреждения указано, что Эдуард Минорович – главный нейрохирург министерства здравоохранения Калининградской области.

Помимо него в списке кандидатов еще семь человек:

Калинов Евгений Иванович – главный врач НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында ОАО “РЖД”».

Коросташовец Сергей Анатольевич – заместитель начальника управления Росгвардии по Амурской области.

Касимов Анар Физули оглы – врач-хирург ГАУЗ АО «Поликлиника № 3».

Валова Наталья Викторовна – врач-оториноларинголог отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница».

Жарновникова Евгения Сергеевна – заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Смолин Дмитрий Алексеевич– заместитель начальника части, врач ФКУЗ «МСЧ МВД России по Амурской области».

Витер Алексей Дмитриевич – главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови».

Далее кандидатам предстоит очная часть процедуры отбора – защита «Программы развития здравоохранения Амурской области». Очный этап отбора кандидатов состоится 17 сентября 2019 года в 10:00 в здании областного правительства.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • гомункулус

    гомункулус
    56 минут назад

    Эдуард Минорович однозначно победитт

  • Я сама

    Я сама
    44 минуты назад

    Коросташовец Сергей Анатольевич – заместитель начальника управления Росгвардии по Амурской области.

    А это как понимать???

  • Питерский

    Питерский
    44 минуты назад

    Не победит.Беглец...)Возьмите с Росгвардии ,он быстро всех на ноги поставит...или положит.Куда мир катится-мент хочет министром здравоохранения быть)))Толи ещё будет...

  • Graf1977

    Graf1977
    35 минут назад

    Менты пенсию свою заработали, теперь решили на гражданку в тепленькое место пристроится!

  • Myxira

    Myxira
    26 минут назад

    Тут уже губернатору следует ткнуть пальцем в нужного кандидата и прекратить весь этот цирк. Потому как в списке появилась достойная кандидатура.

  • гомункулус

    гомункулус
    25 минут назад

    Спорим, Минорыч победит. Никто из претендентов не обладает такой харизмой, как он.

  • Вицли

    Вицли
    17 минут назад

    Сергей Анатольевич, я не знаю, как ты решился выдвинуться на эту расстрельную должность, но в любом случае, удачи тебе.

    Для справки, Коросташовец врач, пробился своей головой и руками, звезд с неба никогда не хватал, служил в ВДВ, и начинал работать по специальности на станции скорой помощи рядовым врачом, потом постепенно пробивался, работал начмедом и начальником госпиталя УВД, бывал в командировках на Северном Кавказе.

    При всём при этом никогда не задир нос и всегда оставался отзывчивым человеком.

    Так что прикройте свои грязные рты в отношении этого человека, диванные аналитики.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    гомункулус

    Эдуард Минорович однозначно победитт



    Почему-то и мне хотелось бы это.

    А наши журнализды опять отличились.



    главврач нейрохирургического отделения Амурской областной клинической больницы



    Даже с инета переписать правильно не смогли! )))

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