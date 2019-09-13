Известный нейрохирург Эдуард Хасаншин претендует на должность министра здравоохранения Амурской области
Региональный минздрав опубликовал список кандидатов на должность министра здравоохранения Приамурья, которые успешно прошли заочный этап отбора. В числе восьми претендентов оказался и известный нейрохирург, бывший главврач нейрохирургического отделения Амурской областной клинической больницы, переехавший пару лет назад в Калининград, Эдуард Хасаншин.
Эдуард Минорович покинул Приамурье в конце 2017 года. В Калининграде он стал заведующим отделением нейрохирургии Калининградской областной клинической больницы. На новом месте работы Эдуард Хасаншин вводил уникальные методики лечения, которыми пользовался в Амурской области. На сайте медучреждения указано, что Эдуард Минорович – главный нейрохирург министерства здравоохранения Калининградской области.
Помимо него в списке кандидатов еще семь человек:
Калинов Евгений Иванович – главный врач НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында ОАО “РЖД”».
Коросташовец Сергей Анатольевич – заместитель начальника управления Росгвардии по Амурской области.
Касимов Анар Физули оглы – врач-хирург ГАУЗ АО «Поликлиника № 3».
Валова Наталья Викторовна – врач-оториноларинголог отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница».
Жарновникова Евгения Сергеевна – заместитель министра здравоохранения Амурской области.
Смолин Дмитрий Алексеевич– заместитель начальника части, врач ФКУЗ «МСЧ МВД России по Амурской области».
Витер Алексей Дмитриевич – главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови».
Далее кандидатам предстоит очная часть процедуры отбора – защита «Программы развития здравоохранения Амурской области». Очный этап отбора кандидатов состоится 17 сентября 2019 года в 10:00 в здании областного правительства.
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