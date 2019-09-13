Жительница Ивановки, жестоко обращавшаяся с маленькой дочерью, попала на Первый канал

О том, что в амурском селе мать жестоко обращается с ребенком, в редакцию Амур.инфо на условиях анонимности сообщила местная жительница. Позже в распоряжении информагентства появилась видеозапись, сделанная подругой матери Людмилой. На кадрах женщина по имени Оксана, находясь в нетрезвом виде, наказывает свою полуторагодовалую дочь за невинную шалость. Девочка рассыпала золу, испачкав пол в доме и перепачкавшись сама.

За этот проступок мать ребенка начала на него кричать, нецензурно обзывать, толкать, хватать за лицо, бить ладонью по голове и грозить ударить расческой. «Не ори! Сейчас как уе..! Сука! Жаба ты тупорылая. В натуре животное!», – кричит женщина, обращаясь к своей маленькой дочке. Раздетая догола девочка все это время сидит на диване и заходится в плаче.

Видео длится более 2,5 минут, все это время подруга Оксаны Людмила, которая вела съемку, не пытается препятствовать происходящему. Тем не менее в этот же день Людмила сама передала видеозапись в органы опеки, после чего у матери была изъята и девочка, которую она наказывает в кадре, и еще один ребенок. В результате было возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается следственный комитет. Также областной прокуратурой инициирована проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Помимо этого, будет дана оценка действиям автора видео, которая не остановила пьяную подругу.

Узнав об этой истории, сотрудники Первого канала, решили позвать ее участников на программу «Мужское и женское». Съемки проходили в четверг, 12 сентября, на площадке в бывшей киностудии имени Горького. На запись программы приехала сама мать Оксана, ее супруг Александр и брат Руслан, а также свекровь Светлана и подруга, записавшая жестокость на видео, Людмила. Кроме того, на съемочной площадке удалось побывать и корреспонденту Амур.инфо.

Началась программа с показа того самого видео, а после в студию были приглашены все гости поочередно. Мама ребенка пыталась убедить ведущих Александра Гордона и Юлию Барановскую, а также зрителей в студии и приглашенных экспертов в том, что она раскаивается, обещая больше не употреблять алкоголь. Женщина утверждала, что любит своих детей и не собиралась так жестоко себя вести с дочкой. На ее сторону встал супруг Александр. А вот остальные участники съемочного процесса, приглашенные из Амурской области, не поддержали нерадивую мать. И брат, и подруга, и свекровь однозначно высказались за изъятие детей из семьи. Всего у Оксаны их трое – старший сын 5 лет живет с бабушкой Светланой, а двоих других забрали органы опеки сразу после инцидента.

Съемки длились почти два часа, за это время амурчане успели щедро наградить друг друга нецензурной бранью и эмоционально поругаться перед камерами. Со слов брата Оксаны и подруги Людмилы, подобное поведение наблюдается у нее не впервые. Она периодически избивает своих детей и часто пьет. Гости поспешили поделиться различными жизненными ситуациями, выставляющими амурчанку не в самом приглядном свете. Также на большом экране были показаны соседи Оксаны из села Ивановка, которые также рассказали детали разгульной жизни горе-матери.

Свое мнение в судии высказывали и сами ведущие, и психологи, и юристы. В конце программы продюсеры попытались связаться с представителями органов опеки Ивановского района, которых предупредили заранее, что им будут звонить с «Первого канала». Но на звонки из студии ответа так и не было, ведущим не удалось получить никаких комментариев.

Программа «Мужское и женское» выйдет в эфире федерального канала на следующей неделе, точная дата пока неизвестна. Амур.инфо сообщит о ней дополнительно. Тем временем, все участники съемочного процесса вернулись в Амурскую область в родное село.