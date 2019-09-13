В Приамурье нашли нарушения в работе золотодобывающего предприятия (фото)
В ходе совместных мероприятий разных амурских ведомств 10 сентября в Зейском районе была пресечена незаконная трудовая деятельность граждан КНР. Эти люди осуществляли добычу россыпного золота на лицензионном участке ООО «Маристый».
Установлено, что 10 граждан Китая, привлеченных ООО «Маристый» для золотодобычи в бассейне ручья Стакан, ведут трудовую деятельность в нарушение законодательства РФ.
Все установленные иностранцы были привлечены к административной ответственности. Зейским районным судом вынесены решения о принудительном выдворении китайцев за пределы России, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области.
Виновные в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранцев юридическое и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.
Также установлено, что ООО «Маристый» приступило к добыче золота в бассейне ручья Стакан, не оформив документы, на основании которых возникает право пользования поверхностными водными объектами. За это нарушение юридическому лицу грозит административная ответственность.
Кроме того, были отобраны пробы природных и сточных вод на участке золотодобычи ООО «Маристый» – для определения размера вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения законодательства.
Просмотров всего: 62