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13сентября
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В Приамурье нашли нарушения в работе золотодобывающего предприятия (фото)

В Приамурье нашли нарушения в работе золотодобывающего предприятия (фото)
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

В ходе совместных мероприятий разных амурских ведомств 10 сентября в Зейском районе была пресечена незаконная трудовая деятельность граждан КНР. Эти люди осуществляли добычу россыпного золота на лицензионном участке ООО «Маристый».

Установлено, что 10 граждан Китая, привлеченных ООО «Маристый» для золотодобычи в бассейне ручья Стакан, ведут трудовую деятельность в нарушение законодательства РФ.

Все установленные иностранцы были привлечены к административной ответственности. Зейским районным судом вынесены решения о принудительном выдворении китайцев за пределы России, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области.

Виновные в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранцев юридическое и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.

Также установлено, что ООО «Маристый» приступило к добыче золота в бассейне ручья Стакан, не оформив документы, на основании которых возникает право пользования поверхностными водными объектами. За это нарушение юридическому лицу грозит административная ответственность.

Кроме того, были отобраны пробы природных и сточных вод на участке золотодобычи ООО «Маристый» – для определения размера вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения законодательства.

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