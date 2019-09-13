Фестивальный шатер «Амурской осени» в этом году переехал на новое место

В этом году организаторы кинофестиваля изменили местоположение фестивального шатра. Вместо площади Ленина его установили на улице Калинина, напротив гостиницы «Зея». Там на время «Амурской осени» будут жить звездные гости. Вечером 13 сентября там пройдет ночная распродажа и розыгрыш билетов на фестиваль. А первая встреча с артистами состоится в воскресенье, 15 сентября, в 22:00.

Фестивальный шатер – это открытая площадка для свободного общения друг с другом и с артистами фестиваля «Амурская осень». В этом году для жителей областной столицы там выступят семь звездный гостей. Встречи будут проходить ежедневно, с 15 по 21 сентября. Начало мероприятий в 22:00, вход свободный. В течение часа посетители шатра смогут поговорить, задать вопросы и сфотографироваться с персонами дня. На этот раз ими станут актеры популярных сериалов, режиссеры, Амур.инфо публикует расписание встреч:

15 сентября – Гойко Митич, югославский и сербский киноактёр, режиссёр и каскадёр, знаменитый исполнитель роли индейцев;

Фото: https://www.kramola.info

16 сентября – Ирина Шведова, российская певица, актриса театра и кино;

Фото: https://crimea.mk.ru

17 сентября – Рена Мацуяма, продюсер;

Фото: Источник - Интернет

18 сентября – Роман Печерский, российский актер театра и кино;

Фото: https://www.kino-teatr.ru

19 сентября – Влад Фурманов, российский режиссер театра и кино;

Фото: https://ruspekh.ru

20 сентября – Влад Конопка, российский актер театра и кино;

Фото: http://1ul.ru

21 сентября – Валерия Ланская, российская актриса театра кино;

Фото: https://www.cosmo.ru

Помимо звездный встреч в шатре пройдёт городской фестиваль интеллектуальных игр «#УмаПалатка». Командам от 3 до 8 человек предлагают сыграть в самые популярные интеллектуальные игры в Благовещенске: «Квиз, приз!», «БрейнДо», «Котоквиз», «Детектит». Регистрация команд проходит на сайте - www.фестивальныйшатер.рф . Это обязательное условия для участия. Победителей игр будут ждать подарки в виде билетов на мероприятия Амурской осени. Вот подробное расписание:

17 сентября, в 18:30 – интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!»;

18 сентября, в 18:30 – начнется мегаинтенсивная и супернасыщенная игра в квиз-формате «Котоквиз»;

19 сентября, в 18:30 – пройдет новый формат интеллектуального развлечения «Detectit»;

20 сентября, в 18:30 – состоится финальная интеллектуальная битва.

Как сообщало Амур.инфо, в пятницу, 13 сентября, с девяти до десяти часов вечера в фестивальном шатре состоится ночная распродажа и розыгрыш билетов на фестиваль «Амурская осень».