ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

Досрочные переводы пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами могут быть заморожены минимум на три года. Такую инициативу готовят в Центральном банке.

Как сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, регулятор работает над соответствующим законопроектом. В ЦБ считают, что именно таким механизмом необходимо защитить застрахованных лиц от потери инвестиционного дохода, сообщает «Парламентская газета».

Со слов замминистра финансов Алексея Моисеева, заморозить досрочные переводы накоплений предлагается минимум на три года с даты принятия закона. «Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов… Люди теряют кучу денег», — сказал он.

С 1 января 2015 года россияне могут воспользоваться правом на смену страховщика и перейти к новому страховщику. При «досрочном» переходе в фонд или ПФР переход накопительной пенсии проходит в году, следующем за годом подачи заявления. Если средства находились в прежнем НПФ менее 5 лет, заявитель теряет инвестиционный доход.