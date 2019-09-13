Благовещенцев возмущают большие пробки на въезде в микрорайон из-за ремонта дорог

Ремонт улицы Калинина, который проводится сейчас на въезде в микрорайон Благовещенска, очень возмущает многих автомобилистов. Они жалуются, что из-за этого скапливаются большие пробки. В городской администрации рассказали, сколько горожанам еще придется терпеть такие неудобства.

«Затеяли ремонт в самое неподходящее время. У детей школы начались, детские сады, все с отпусков в горд вернулись и на тебе – ремонт дороги. Я из микрорайона на работу езжу в город. Утром еду – пробка. Вечером возвращаюсь домой – пробка. Неужели нельзя было летом все это сделать, когда движение не такое интенсивное было», – возмущается благовещенец Андрей.

Также по словам автовладельцев, они не всегда видят на этом участке дорожных рабочих.

В городской администрации объяснили, что сейчас в областном центре силами четырех подрядных организаций идет ремонт 23 участков дорог по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». По этой же причине работы могут вестись на участках с перерывами – техника одного подрядчика задействована сразу на нескольких объектах.

В текущем году на ремонт улично-дорожной сети Благовещенской городской агломерации в рамках нацпроекта было выделено более 504 миллионов рублей.

Ремонтируют не только отдельные участки, но и магистральные улицы. В частности, параллельно разные подрядчики ведут работы на улицах Театральная и Калинина – от Тенистой до кольцевой развязки.

В мэрии продолжают: этот нацпроект Благовещенск вошел впервые – в 2019 году. Затем проводились обязательные конкурсные процедуры, заключались договоры. Поэтому начать работы раньше лета не удалось.

Чтобы избежать повторения такой ситуации в следующем году, подготовку к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» начали заранее. Уже сейчас формируется перечень всех участков, в том числе собирают предложения от горожан. В администрации рассчитывают уже в 2019 году провести сформировать полный перечень улиц и участков, которые необходимо отремонтировать, чтобы в 2020 году с наступлением тепла начались работы. В следующем году на эти цел в Благовещенске будет направлено порядка 500 миллионов рублей в рамках нацпроекта.

«Мы понимаем, что сейчас, в связи с ремонтом дорог быть связаны неудобства для автомобилистов. Чтобы полностью не парализовать движение участки перекрываются частично. Поэтому мы постоянно обращаемся к жителям города и просим, чтобы они выбирали альтернативные маршруты, потому что ремонтные работы проводить необходимо», – говорят в администрации.

Что касается улицы Калинина, то там завершить ремонт подрядчик должен до 1 октября. То есть автомобилистам придется набраться терпения еще на две с половиной недели.