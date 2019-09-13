«Амурская осень», российско-китайская скандинавская ходьба, хоккей и экскурсии: выходные в Благовещенске

Эти выходные для благовещенцев и гостей областной столицы обещают быть насыщенными. Главным культурным событием следующих двух дней станет старт фестиваля кино и театра «Амурская осень». В его рамках состоятся традиционные «звездная дорожка» и церемония открытия. Также в выходные всех желающих обучат скандинавской ходьбе, а также напоят чаем и проведут видеоэкскурсию в музее самоваров Игоря Павлова. Ждут горожан и спортивные мероприятия: хоккей, футбол и соревнования на внедорожниках.

Суббота, 14 сентября

В субботу скандинавская ходьба объединит два берега реки Амур. Старт соревнованиям будет дан в китайском Хэйхэ, а финишную прямую спортсмены пересекут уже в российском Благовещенске. 75 любителей этого вида спорта с обоих берегов пограничной реки преодолеют в общей сложности 11 километров.

Международное спортивное мероприятие «Шаг во имя дружбы» стартует в 08:00 в Хэйхэ с дистанцией 8 километров, и уже в Благовещенске спортсмены продолжат идти на 3-километровом отрезке по городской набережной. Старт – от ротонды. Именно сюда и приглашают горожан и гостей амурской столицы организаторы на открытие соревнований в 16:00.

Организовать трансграничный марафон уже во второй раз (первый прошел зимой) решили участники благовещенских клубов скандинавской ходьбы «Движение» и любителей бега «Бег к мечте». Поддержали инициативу и в администрации города – мероприятие проводится при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

С 09:00 до 18:00 на стадионе «Амур» состоится региональный этап Всероссийской акции «Молодежки ОНФ» по дворовому футболу «Уличный красава». Акция проводится с 2018 года совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России и Министерством спорта РФ. Команды, занявшие первые места в «Уличном красаве», получат сертификаты на строительство футбольной площадки в своем районе.

Участие в соревнованиях примут команды юношей в возрасте 14-17 лет, ставшие лучшими в отборочных матчах муниципального уровня. Победителям областного этапа предстоит помериться силами с соперниками на межрегиональном этапе игр, который пройдет с 29 сентября по 6 октября в столице федерального округа. Финал состоится с 11 по 13 октября на стадионе «Фишт» в Сочи, принявшем шесть матчей чемпионата мира 2018 года.

14 и 15 сентября в районе 4-го км трассы Свободный – Шимановск (район Аэропорта) состоится 3-й этап чемпионата Амурской области по трофи-рейдам «Тропой испытаний-2019». Официальное открытие соревнований в 10:00, старт – в 11:00.

К участию приглашаются все желающие на автомобилях 4х4 и квадроциклах 4х4. Для поклонников внедорожного спорта будет подготовлен спецучасток с элементами GPS-ориентирования и массовый старт автомобилей по зачётным категориям.

Регламент и подробная информация по телефонам: 8-914-593-35-52, 8-963-807-42-33.

В 10:00 на Ледовой арене в ТРЦ «Острова» пройдет открытие 9 сезона НХЛ – всероссийское мероприятие, посвящённое развитию хоккея В России. Планируется, что на мероприятии выступит губернатор Амурской области Василий Орлов.

В 10:15 В ГДК на мастер-классе всех желающих обучат приемам изготовления народной тряпичной куклы (запись предварительная).

В 12:00 в первомайском парке стартует развлекательная игровая программа для детей и взрослых.

В 13:00 в библиотеке имени Чехова на Комсомольской,3 ждут любителей настольных игр.

В 15:00 в ГДК состоится открытое занятие образцовой театральной студии «Этюд», где пройдет кастинг-отбор в творческий коллектив.

В 15:00 свои двери откроет Музей истории ДальГАУ (ул. Политехническая, 86). В рамках проекта «Народный экскурсовод» набирается группа 20 человек на бесплатную экскурсию. Ее проведет директор музея Светлана Ковалева. Запись по телефону: 8914-560-74-27.

На экскурсии расскажут об истоках аграрного образования на Дальнем Востоке и конкретно в Благовещенске. Познакомят с учебно-опытной базой Дальневосточного ГАУ и научными достижениями ученых. Музей основан в 1975 году, в его фондах хранится свыше 1 400 экспонатов. Например, благовещенцы увидят личные вещи и авторские свидетельства на выведенные сорта известного ученого, основоположника селекции яровой пшеницы на Дальнем Востоке Якова Михайловича Одноконя.

Также в 15:00 домашний музей самоваров Игоря Павлова приглашает посетителей на «Тульские истории», где покажет видеоэкскурсию по музею «Тульские самовары» и расскажет об истории самоваров и самоварного дела. Специальный гость встречи – народный мастер Амурской области Наталья Россихина, которая принесет плетеный самовар. Похожий есть в тульской коллекции. Экскурсия пройдет за чаепитием в русских традициях. Запись по телефону: 50-13-40

В рамках фестивального движения «Культурный город» пройдет сразу несколько мероприятий. С 15:30 до 18:00 у ротонды всех желающих обучат скандинавской хотьбе, там состоится мастер-класс по этому популярному виду спорта.

С 17:30 до 19:00 в районе бронекатера для горожан и гостей амурской столицы на барабанах, саксофонах и гитарах выступят благовещенские музыканты. В то же время у Триумфальной арки развернется выставка-ярмарка «Аллея мастеров».

В 17:00 в библиотеке «Центральная» по Красноармейской, 128 подискутируют на тему «Бездомные животные». Представитель приюта «Остров спасения» расскажет, по какой причине и почему так много животных выброшены на улицу. Какие меры они принимают, и как борются с таким явлением. Участники дискуссии выскажут свое мнение, попытаются найти решение этой проблемы.

В 17:00 по красной дорожке на площади Общественно-культурного центра пройдут гости «Амурской осени». В 18:00 на сцене ОКЦ пройдет торжественная церемония открытия.

Воскресенье, 15 сентября

В 10:00 в Муравьевском парке пройдет журавлиный фестиваль. Именно в середине сентября в парке можно наблюдать массовое скопление черных и даурских журавлей, готовящихся к отлету. В программе: экскурсии по экологическим тропам и к вольерам, экологические лекции и игры, после обеда – экскурсии на места скопления журавлей (но на собственном транспорте).

В 11:00 в сквере Дворца культуры профсоюзов пройдет торжественное возложение цветов к памятнику известного советского и российского кинорежиссера, сценариста, актера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственных премий Валерия Приемыхова. Память Валерия Михайловича почтят благовещенцы и «звездные» гости «Амурской осени».

В 12:00 в Амурском областном краеведческом музее в рамках «Амурской осени» персональную выставку откроет актриса, певица и телеведущая Наталья Бочкарёва.

В 17:00 благовещенцев приглашают узнать историю городской больницы. В областной столице пройдет очередная пешеходная экскурсия с краеведом и членом Союза журналистов России Валентиной Кобзарь. Сбор участников состоится возле областного наркологического диспансера (ул. Больничная, 32/4).

Валентина Петровна расскажет о хирургическом комплексе и о том, какой была больница Благовещенска 100 лет назад. Также краевед поведает об историческом здании психиатрической лечебнице, первом психиатре в Амурской области и о том, какую революцию он совершил, когда приехал работать в амурскую столицу.

Записываться на экскурсию не нужно, она проводится для всех желающих бесплатно. Однако, Валентина Петровна предлагает помочь благовещенскому приюту «Надежда» и принести на экскурсию предметы гигиены (мыло, зубную пасту, стиральный порошок).

С 17:30 до 19:30 у бронекатера в рамках фестивального движения «Культурный город» откроется «Читающий бульвар», организованный муниципальной информационной библиотечной системой.

В то же время у Триумфальной арки гостям набережной представят выставку-распродажу «Аллея мастеров» и выступление творческих молодежных коллективов.

С 17:30 до 18:30 у ротонды выступит вокальный ансамбль «Россияночка», сразу после, до 19:30, споет группа «Нареченная песня».

В 18:00 в Городском парке пройдет концертная программа «Денис Быков приглашает» – дискотека «Танцевальные хиты 80-х».