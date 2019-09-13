Атлантический гигант: амурчанка вырастила 111-килограммовую тыкву

Жительница Благовещенска Наталья Домашенко сумела вырастить тыкву, размер которой удивляет. Вес плода составил 111 килограммов. Тем не менее, отмечает Наталья Александровна, это не рекордная для Амурской области тыква.

«Это специальный сорт – Atlantic Giant (Атлантический гигант – Прим. ред.), американский спортивный сорт. На самом деле, это малышка считается, потому что в Америке и больше тонны вырастают. А у нас лето было "без солнца", поэтому она маленькая получилась, если можно так выразиться», – рассказала Наталья Домашенко ИА «Амур.инфо».

По словам женщины, до этого ее удавалось выращивать и более крупный экземпляр – весом 144 килограмма.

111-килограммовую тыкву планируют пробовать на вкус. Также из нее будут выбраны семена.

Ранее агентство сообщало об отмене в Сергеевке ежегодного фестиваля тыквы.