Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 0

Атлантический гигант: амурчанка вырастила 111-килограммовую тыкву

Атлантический гигант: амурчанка вырастила 111-килограммовую тыкву

Жительница Благовещенска Наталья Домашенко сумела вырастить тыкву, размер которой удивляет. Вес плода составил 111 килограммов. Тем не менее, отмечает Наталья Александровна, это не рекордная для Амурской области тыква.

«Это специальный сорт – Atlantic Giant (Атлантический гигант – Прим. ред.), американский спортивный сорт. На самом деле, это малышка считается, потому что в Америке и больше тонны вырастают. А у нас лето было "без солнца", поэтому она маленькая получилась, если можно так выразиться», – рассказала Наталья Домашенко ИА «Амур.инфо».

По словам женщины, до этого ее удавалось выращивать и более крупный экземпляр – весом 144 килограмма.

111-килограммовую тыкву планируют пробовать на вкус. Также из нее будут выбраны семена.

Ранее агентство сообщало об отмене в Сергеевке ежегодного фестиваля тыквы.

Просмотров всего: 142

#сельское хозяйство

распечатать


Общество

В Белогорске ярмарка выходного дня возвращается, но без мяса
Происшествия

Серьезное ДТП в Свободном: легковушку смяло после столкновения (фото, видео)
Происшествия 3

В Зейском районе утонул грузовик, перевозивший топливо (фото)
Общество 7

Ежегодный фестиваль тыквы в Сергеевке отменили
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь