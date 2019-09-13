В Благовещенске отремонтируют одно из старейших зданий на набережной

Историческое здание на Краснофлотской 131а – бывший дом почетного гражданина, купца и золотопромышленника Иннокентия Котельникова, хотят отремонтировать. Здание, построенное еще в 1890-е годы, в хорошем состоянии сохранилось до наших дней, но в некоторых местах требует восстановление фасада. С 2014 года исторический особняк стоит пустой. Корреспондент АльфаТВ решил вспомнить прошлое и поинтересовался будущим здания.

О владельце дома Иннокентии Котельникове известно, что он владел приисками "Маврикиевский", "Сергеевский", "Иннокентьевский", "Весенний". Был женат на Анне Васильевне Горшковой, которая была попечительницей благовещенского Комитета Общины сестер милосердия.

Дом купца Иннокентия Котельникова – одно из немногочисленных дореволюционных зданий, сохранивших до наших дней. Оно входило в комплекс многочисленных построек – домов, флигелей, магазинов, паркгаузов, расположенных на участке И.А. Котельникова. В 1900 году дом оценивался в 10 тысяч рублей.

После смерти золотопромышленника здание перешло в собственность торгового дома «Наследники И.А. Котельникова». Дети Котельникова получили купеческие свидетельства, занимались пароходством и торговлей различными товарами, которые доставлялись покупателям на дом.

В 1992 году дом купца Котельникова стал объектом культурного наследия. В наши дни это административное здание. В нем располагалось представительство президента РФ. В областном правительстве сообщили, что здание стоит пустым с 2014 года. На сегодняшний день оно находится в ведении «Дирекции по содержанию и обслуживанию административных зданий». В учреждении отметили, что на историческое здание есть некоторые планы, но не уточнили какие.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант отметил, что в скором времени там планируется ремонт.