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13сентября
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сегодня, 16:52 4

На должность министра здравоохранения Приамурья претендуют восемь человек

На должность министра здравоохранения Приамурья претендуют восемь человек
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области завершился прием заявок от кандидатов на должность министра здравоохранения региона. 13 сентября комиссия по проведению общественного отбора рассмотрела все поданные заявки и проверила наличие необходимых документов в каждом пакете. Таким образом, окончен первый этап конкурса – заочный.

Было отмечено, что всего с начала кампании по общественному отбору кандидатов на должность министра здравоохранения, которая стартовала 3 сентября, было подано 10 заявок.

В результате изучения представленных документов две заявки было отклонено, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Остальные 8 кандидатов допущены ко второму, очному этапу конкурса, который будет проведен 17 сентября. Очный этап предполагает защиту претендентом на пост главы минздрава собственной "Программы развития здравоохранения Амурской области". И уже 21 сентября комиссия представит губернатору перечень кандидатов, чьи стратегии развития отрасли будут признаны лучшими», – говорит председатель комиссии – председатель Амурской медицинской палаты Александр Платонов.

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#конкурсы #областная власть

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Комментарии
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  • antonsimakov

    antonsimakov
    1 час назад

    В программу развития включить комплексную программу помощи онкобольным детям, зараженных гепатитом с ! Более 100 детей ее ждут!

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    Пишу программы "По развитию здравоохранения в Амурской области".

    Дорого.

  • доброжелательноеобщение

    доброжелательноеобщение
    28 минут назад

    “Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил посмотрел кабинеты, кабинеты мне не важно. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективная, а не там, где ты сидишь”.В.Кличко

  • Алиса65

    Алиса65
    9 минут назад

    Странно, здравоохранения, как такового практически нет, а министерство есть, где восседают тёти и дяди с огромными зряплатами.

    Случилась беда: невестка 45 лет сломала шейку бедра. Операция (смотрела в интернете) должна быть сделана в течение 3х дней. Привезли в белогорскую травматологию, где тупо спросили: операцию будем делать или так лечиться? Что может ответить человек не имеющий медицинского образования и вовсе не собиравшийся ничего ломать? Естественно, ответила, что будет лечиться. Тут же дали какую - то бумажку на подпись отказа от операции. Сын позвонил в Благовещенск, где ответили, что операция необходима, и чем раньше, тем больше шансов не остаться инвалидом. Ждать квоту - это, как сказали, от 6ти месяцев до года, а фактически гораздо дольше. Сын влез в кредит, что бы сделать операцию платно. Операцию сделали, год нужно восстанавливаться. Сказали, что небольшую часть денег вернёт медстрах, но увы...Там столько нужно справок, которые никто не знает где брать, в общем большая опа... Своими налогами мы кормим кучу всяких чиновников, которые должны нам помогать. а получается, что просто мешают жить...

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