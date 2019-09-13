На должность министра здравоохранения Приамурья претендуют восемь человек

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области завершился прием заявок от кандидатов на должность министра здравоохранения региона. 13 сентября комиссия по проведению общественного отбора рассмотрела все поданные заявки и проверила наличие необходимых документов в каждом пакете. Таким образом, окончен первый этап конкурса – заочный.

Было отмечено, что всего с начала кампании по общественному отбору кандидатов на должность министра здравоохранения, которая стартовала 3 сентября, было подано 10 заявок.

В результате изучения представленных документов две заявки было отклонено, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Остальные 8 кандидатов допущены ко второму, очному этапу конкурса, который будет проведен 17 сентября. Очный этап предполагает защиту претендентом на пост главы минздрава собственной "Программы развития здравоохранения Амурской области". И уже 21 сентября комиссия представит губернатору перечень кандидатов, чьи стратегии развития отрасли будут признаны лучшими», – говорит председатель комиссии – председатель Амурской медицинской палаты Александр Платонов.