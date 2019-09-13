Около 177 тысяч мальков выпустили в Зею в Мазановском районе

Фото: пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области

Порядка 177 тысяч мальков сазана отпустили в реку Зея в районе села Красноярово Мазановского района. Выпуск прошел 12 сентября при участии представителей Росрыболовства и управления по охране животного мира Амурской области.

«Сазанчики этого года рождения были выращены на Анюйском осетровом рыбозаводе в Хабаровском крае. Вес каждой рыбешки – около пяти граммов, расти до промысловых размеров им предстоит около пяти лет. Такие выпуски проводятся в Приамурье уже шестой год в качестве компенсационных мероприятий при крупном строительстве, в данном случае – газопровода», – говорит начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Как пишет пресс-служба управления, в Мазановский район мальки приехали в трех специально оборудованных автомобилях. Дорогу они перенесли благополучно.

Отмечается, что сазан для выпуска в Зею был выбран как наиболее неприхотливый вид, идеально подходящий для местных водоемов. Рыба относится к бентофагам – то есть питается в основном придонной растительностью, хотя сазаны достаточно всеядны и без труда кормятся в амурских водоемах. А их в свою очередь с удовольствием едят местные хищники.