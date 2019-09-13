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13сентября
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сегодня, 16:26 0

В серьезном ДТП в Свободном травмирован один человек

В серьезном ДТП в Свободном травмирован один человек

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили некоторые обстоятельства дорожной аварии, которая произошла в Свободном 13 сентября.

В ведомстве отметили, что ДТП случилось около 12:30. Подтверждается тот факт, что участниками аварии стали три машины: Nissan Liberty, Honda Fit и LADA 4x4 Bronto. В результате происшествия один человек травмирован. Все обстоятельства случившегося предстоит установить полиции.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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