В серьезном ДТП в Свободном травмирован один человек
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили некоторые обстоятельства дорожной аварии, которая произошла в Свободном 13 сентября.
В ведомстве отметили, что ДТП случилось около 12:30. Подтверждается тот факт, что участниками аварии стали три машины: Nissan Liberty, Honda Fit и LADA 4x4 Bronto. В результате происшествия один человек травмирован. Все обстоятельства случившегося предстоит установить полиции.
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