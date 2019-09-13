В серьезном ДТП в Свободном травмирован один человек

В ведомстве отметили, что ДТП случилось около 12:30. Подтверждается тот факт, что участниками аварии стали три машины: Nissan Liberty, Honda Fit и LADA 4x4 Bronto. В результате происшествия один человек травмирован. Все обстоятельства случившегося предстоит установить полиции.