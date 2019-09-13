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13сентября
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сегодня, 16:17 0

Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета российского певца, народного артиста Филиппа Киркорова. Данные о блокировке счетов Киркорова в двух банках есть в базе ФНС «Банкинформ».

«Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – сказано в документации.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что не знает о таком решении. Информацию он назвал «журналистской уткой», сообщает «Газета.ру».

Ранее ФСН охотился за Егором Кридом. Певец задолжал более 300 тысяч рублей ФНС. Позже конфликт был урегулирован.

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#шоу-бизнес

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