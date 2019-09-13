Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета российского певца, народного артиста Филиппа Киркорова. Данные о блокировке счетов Киркорова в двух банках есть в базе ФНС «Банкинформ».

«Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – сказано в документации.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что не знает о таком решении. Информацию он назвал «журналистской уткой», сообщает «Газета.ру».

Ранее ФСН охотился за Егором Кридом. Певец задолжал более 300 тысяч рублей ФНС. Позже конфликт был урегулирован.