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13сентября
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сегодня, 16:30 1

Разработчик программы «Маугли»: «У современных детей отсутствует запас здоровья»

Разработчик программы «Маугли»: «У современных детей отсутствует запас здоровья»

Александр Петров, основатель спортивно-оздоровительной программы для детей «Маугли» стал гостей программы «Простые вопросы». На несколько дней он приехал в Благовещенск из Московской области, чтобы познакомить местных тренеров со своей программой.

По словам Александра Владимировича, который является еще и профессиональным тренером по спортивной гимнастике, тестирование детей в разных городах страны показывает, что почти половина из них находится в зоне неудовлетворительного физического развития, опасной для жизни. Также он считает, что вырастить здорового ребенка в городских условиях невозможно, если не заниматься физическими упражнениями. Что нужно делать родителям, он советует в интервью.

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#дети #здоровье #спорт

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    Только "за" дополнительные любые занятия с детьми. Но слушая интервью с Петровым, ничего толком не поняла, только с десятой минуты мало-мальски что-то конкретное о программе занятий с детьми просочилось )))

    Больше сложилось впечатление, что тренер продвигает "товар"... или программа-таки, полностью бесплатна для родителей, новоиспеченных тренеров и бюджета?

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