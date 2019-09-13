Разработчик программы «Маугли»: «У современных детей отсутствует запас здоровья»

Александр Петров, основатель спортивно-оздоровительной программы для детей «Маугли» стал гостей программы «Простые вопросы». На несколько дней он приехал в Благовещенск из Московской области, чтобы познакомить местных тренеров со своей программой.

По словам Александра Владимировича, который является еще и профессиональным тренером по спортивной гимнастике, тестирование детей в разных городах страны показывает, что почти половина из них находится в зоне неудовлетворительного физического развития, опасной для жизни. Также он считает, что вырастить здорового ребенка в городских условиях невозможно, если не заниматься физическими упражнениями. Что нужно делать родителям, он советует в интервью.