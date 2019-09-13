Экс-амурчанин о жизни в США: у меня есть парень и я завел собаку

Ему 27, он называет себя зверем с Дальнего Востока, участвует в популярном травести шоу в Лос-Анджелесе и точно знает, чего хочет от этой жизни. А ровно пять лет назад он покинул Благовещенск. Одна из причин – его нетрадиционная ориентация. А, впрочем, давайте обо всем по порядку...

– Что это было: желание уехать именно отсюда и неважно куда или осознанное решение «я лечу в США на ПМЖ»?

– Желание поехать в Америку у меня появилось классе, наверное, в девятом. С того момента стал постепенно к этому готовиться: пошел в языковую школу учить язык, а далее в универ по специальности переводчик. На втором курсе решился на поездку по программе Work and travel. Все лето работал спасателем в бассейне. Этого времени оказалось достаточно, чтобы понять, что на самом деле хочу здесь жить. По приездe в Россию продолжил обучение в университете, попутно накапливая средства для поездки. В июле 2014-го получил диплом, а в сентябре самолет меня перенес на другой континент. Поскольку по программе жил на восточном побережье, а точнее в Филадельфии, то в этот раз решил попробовать западное. Этому поспособствовал блогер из Лос-Анджелеса, а в прошлом житель Хабаровска, который довольно подробно расписывал прелести проживания в этом крае. Я колебался между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, но в Сан-Франциско слишком ветрено, там словно вечная весна, а в ЛА вечное лето, а я лето люблю, поэтому мой выбор был очевиден.

–Ты в другой стране. И, несмотря на такую целеустремленность, признайся – было страшно?

– Первый месяц воспринимал как приключение, поэтому страшно не было. Хотя первые трудности возникли сразу: меня не встретил чувак, с которым была договоренность. Но встретила русская женщина, которой вез лекарства из России. Поскольку тот чувак перепутал время и приехал гораздо позже договоренного, эта женщина пригласила меня к себе, чтобы на месте разобраться, где остаться ночевать и что делать дальше. Уже находясь у нее, я все-таки связался с тем парнем, который меня не встретил, и он сказал: «Приезжай, останешься у меня». Чувака я этого нашел через couchsurfing – это такой сайт, где ты находишь диван, на котором можно поспать бесплатно. Своего рода взаимопомощь между туристами. Таким образом нашел совершенно незнакомого человека, который приютил меня на неделю, пока искал другое жилье и работу. Работу нашел через русское агентство по трудоустройству. Потом выяснилось, что туда идти не стоило. И это несмотря на то, что я был осведомлен, что русских, приехавших на ПМЖ в Америку, на*** (обманывают – Прим.ред.) при любой возможности. При моем обращении в это агентство, мне было сказано, что за предоставленную работу я должен отдать сумму, равную четверти месячного заработка. Неделя работы стоит примерно долларов 400-500, а это очень много за такие услуги…

Первая работа была в русском ресторане, который был настолько убогий, что хватило меня там ровно на неделю. Но даже в этой работе нашел плюсы в виде знакомства с украинцем, который искал себе соседа по комнате. Я согласился, и мы стали делить комнату пополам, было очень тесно. В другой комнате проживали еще два парня. При этом такая квартира в штатах считается однокомнатной, а по российским меркам – это двушка. Дальше устроился работать в американскую пиццерию, и жизнь потихоньку начала налаживаться. Было не то, чтобы страшно, скорее одиноко, потому что на тот момент у меня не было знакомых и друзей, поэтому город пришлось изучать в одиночку.

Сейчас иногда становится страшно за себя, оглядываясь и вспоминая, как приходилось выживать пять лет назад. Я улетал и у меня с собой было чуть меньше полутора тысяч долларов, а здесь квартира на месяц стоит таких денег, плюс, еще нужно что-то есть, одеваться и платить за развлечения и т.д. Сейчас никому не рекомендую лететь сюда с такой суммой, однозначно, нужно больше. Хотя я абсолютно не жалею ни о чем. В идеале нужно прилетать на «разведку», понять, что тут, а уже потом для себя решать, подходит тебе эта страна или нет.

– Друзья и знакомые из Благовещенска знали о твоей истинной цели насчет переезда?

– Близкие друзья знали про все нюансы готовящегося переезда, да и все остальные знали тоже и даже ждали этого момента. А вот мама моя до последнего не верила. Ровно до тех пор, пока в июле не показал ей визу, а затем и билет на самолет. То есть мама была поставлена перед фактом: два месяца, и я улетаю. В этот момент она поняла, насколько все серьезно. Она, естественно, в слезы и «когда мы теперь увидимся?» На что я ответил, что пять-семь лет у меня точно не получится посетить Россию. Маме просто пришлось смириться с положением вещей. Она так или иначе меня поддержала, но, как потом выяснилось, до последнего лелеяла надежду, что в штатах надолго не задержусь и вернусь обратно. Спустя некоторое время, когда стало понятно, что остаюсь и это действительно надолго, тогда она пошла делать визу с тем, чтобы самой навестить меня. Спустя четыре года нашей разлуки, мама приехала ко мне прошлым летом на целый месяц. И если и было что-то, что далось мне очень тяжело, так это столько времени не видеть маму. С друзьями тоже тяжело в том плане, что многие просто потерялись из-за того, что исчез из вида. Это было обидно даже в какой-то мере. Был человек, который занял денег прямо накануне отъезда и просто пропал. На данный момент есть пять-десять близких людей из Благовещенска, с которыми держу связь – для меня это важно. Есть большой круг американских приятелей, с которыми постоянно общаюсь, но это, безусловно, не заменит общения с близкими, которых знаю или когда-то знал.

– Можно ли быть патриотом своей страны, в ней не проживая?

– Можно, но это не обо мне. Я по России не скучаю, скучаю по близким людям. По России вообще сложно скучать – куда бы ни посмотрел, отовсюду будет осуждающий взгляд в мою сторону: придерутся и к прическе, и к образу, и к макияжу. Здесь меня многие поддерживают, многим нравятся мой стиль, никто не осуждает. А Россия агрессивна и негативна, поэтому как-то так. Хотелось бы посмотреть на родной район, глянуть, какие изменения произошли, на родной университет, встретиться с друзьями… И мне хватило бы двух недель на это все.

– Русские в России и они же в США – разные люди?

– Здесь все зависит от возраста. Люди старше 40 не стремятся менять свою культуру. Они практически такие, как и в России, образуют свои сообщества, живут вместе, разговаривают по-русски и осуждают практически все, что происходит вокруг. Молодые ребята с легкостью перенимают новую культуру, с интересом вливаются в новое общество и с ними очень удобно и интересно общаться. Плюс, у нас с ними много общего: мы все проходим примерно одинаковую «школу жизни» здесь, поэтому это не только интересно, но и даже полезно.

– В американском обществе чувствуется настороженно-враждебное отношение к России или это вброс СМИ?

– Это СМИ, однозначно. За все пять лет здесь у меня ни разу такого не было, чтобы сказал, что я русский, а на это последовал негатив. Как правило, здесь либо они вспоминают русские слова, которые где-то выучили: «Привет», «Как дела?», «С*ка» (смеется). Либо начинают спрашивать про стереотипы, сложившиеся о России по всему миру. Про политику почти никто не спрашивает.

– Как по части работы в штатах: котируются русские дипломы?

– Дипломы котируются, их можно перевести, проблемы с этим нет. Я работал учителем здесь, но мне просто не понравилось в школе, поэтому сейчас работаю в другой сфере. Существуют тут только проблемы в плане языка: есть некоторые слова, которых ты знать не можешь. Поэтому, если на должность будешь претендовать ты и коренной американец – на работу возьмут его. Если ты, конечно, не айтишник – здесь русских спецов очень уважают.

– На данный момент ты нашел себя в танцах, если я правильно поняла, это шоу с элементами танца….

– Танцы – это по большей части сейчас тренировка. Шоу – это где парень, переодетый в девушку, открывает рот под песню и при этом танцует и переодевается. Главный упор идет на эффект ВАУ. То есть, чем больше в тебе артистизма, харизмы и умения искусного владения макияжем, тем ты более ценный кадр. Устроился работать через знакомых. Однажды один знакомый предложил меня накрасить, я увидел себя в зеркале и офигел. Стал учиться искусству наложения макияжа и танцам на каблуках. Попасть в данное шоу достаточно сложно, поскольку существует сильная конкуренция: здесь в городе вообще каждый второй либо артист, либо певец.

– У тебя были проблемы с законом в Америке?

– Проблем с законом у меня не было. Все это время я находился здесь легально и в процессе получения политического убежища. Пока ты находишься в этом процессе, ты можешь спокойно находиться в этой стране. Единственное, что мне нужно неукоснительно соблюдать: ни в коем случае нельзя ни с кем вступать в драку.

– А политическое убежище – это такая лазейка для получения гражданства?

– Можно сказать и так. Единственное, этот способ подходит не всем, для этого необходимо иметь серьезную причину для его получения. По приезду в США ты в течение года должен подать заявление на предоставление политического убежища с указанием конкретных причин. Далее ждешь вызов на интервью, где задают вопросы. Я ждал интервью пять лет. Оно длится от одного часа до двух. Далее происходит двухнедельная проверка в составе комиссии. По ее окончании выносят решение, в моем случае оно было положительным. Примерно через год я получу грин-карту, а после уже гражданство.

– Прости за бестактность, это как-то связано с твоей ориентацией?

– Да. Вся причина получения политического убежища на том и построена, что в России жить небезопасно и не комфортно. Кстати, в моем случае, путь получения грин-карты был бы намного легче, если бы я заключил фиктивный брак. Но решил, что это не совсем правильный путь. Мне хочется быть в этом отношении честным, в первую очередь перед собой.

– На самом деле нужно иметь достаточно мужества, чтобы в таком признаться. Когда понял, что ты гей, насколько легко, если можно так выразиться, далось тебе это осознание?

– Узнал, когда был маленьким, но думал, что все это пройдет со временем: с гормональной перестройкой организма. Пытался встречаться с девушками, но эта борьба ни к чему не привела. Нет у меня физического влечения к противоположному полу. Перебравшись в Америку, окончательно понял, что больше подобных попыток не будет. Сложнее было с мамой… Думал, как воспримут люди, с которыми она близко общается в Благовещенске. Но она меня навестила, мы с ней откровенно поговорили и обоюдно пришли к общему знаменателю: мы все взрослые люди и пусть каждый живет так, как ему комфортно, чужими друг другу не станем.

– Не знаю более яркого примера, чем Фредди Меркури: он был би, особо это не скрывал, хотя и не демонстрировал нарочито. При этом был и остается кумиром миллионов. Как считаешь, почему наш российский шоубиз, состоящий из людей нетрадиционной сексуальной ориентации, так глупо пытается завуалировать действительность?

– Они – заложники своей карьеры, при этом не всегда хозяева самим себе. У них есть продюсеры, контракты и поклонники, которые не позволяют им быть теми, кем они являются. В России плохо относятся к гомосексуализму, поэтому каминг-аут повлечет за собой потерю поклонников, покровителей, славы и, как следствие, денег. Было бы классно заявить о себе начистоту в том плане, что тебя начали бы ценить как артиста, а не как объект сексуального влечения у 15-летних девочек. Но на данный момент такое невозможно. В Америке с этим проще, здесь тебя за то, что ты не такой, никто не осудит.

– А как знакомятся парни? Просто в плане мужчина-женщина все понятно, а здесь же вот просто так не подойдешь, могут неправильно или правильно понять…

– В России с этим сложно, все через сайты, но есть свои сложности. Как правило, там почти все аккаунты без фото, никакой гарантии, что это все всерьез, что над тобой не стебутся. Бывало, что меня обманывали, на встречи не приходили. Было такое, что парень мне прислал фото, которое якобы только что сделал: сидит за компьютерным столом, а сзади в зеркале видно чью-то руку… То есть сразу стало понятно, что кто-то просто таким образом развлекается. Из интересного был случай уже тут, в Америке. Девушка знала, что я гей, она по пьяни пыталась меня соблазнить, предложила поцеловаться, а затем сказала: «Я знаю, что ты ни разу не пробовал вагину, может, моя тебе подойдет» (смеется). В общем, все ее подкаты были отвергнуты.

– У тебя сейчас есть парень – это серьезные отношения?

– Сложно обзавестись серьезными отношениями, потому что многие люди здесь предпочитают открытые. Это связано с тем, что здесь все актеры-модели-танцоры, такие эффектные и «хочется попробовать всех и каждого». Поэтому с серьезными отношениями никто не торопится. Мы с Майклом вместе уже год и несколько месяцев, вместе живем с июня. Все серьезно, но насчет оформления брака еще рано думать, а, может быть, вообще вряд ли. Когда я был в ожидании интервью, был вариант просто махнуть в Лас Вегас и там просто расписаться, убив таким образом разом нескольких зайцев без каких-либо бюрократических проволочек. Но решил, что жду интервью и таким образом не готов решать дела. Да и рано еще, мы достаточно молоды: мне 27 лет, ему – 30.

Усыновлять детей… У нас сейчас 5 животных: у него две собаки и две кошки, у меня собака. Для меня вот это настоящие дети сейчас, потому что им нужно уделять массу времени и внимания, кормить-гулять, поэтому настоящие дети, если и будут, то все равно не в ближайшие лет 8. Дело в том, что это в России норма, когда чуть-ли не вчерашние школьники бегут в ЗАГС, а потом почти сразу обзаводятся детьми, куда-то все торопятся. В Америке – до 30-ти ты ребенок. Мне так и говорят, когда узнают, что мне двадцать семь: «baby». Так что пока без детей, спасибо (смеется).

– Сможешь на глаз отличить гея от натурала?

– Да, с вероятностью на 90%. На эту тему есть забавная ситуация. У нас в ресторане есть постоянный гость, который приходит либо один, либо с женой. Поначалу, когда он приходил один, то просто мне улыбался. И уже на этом этапе я его «раскусил». Сейчас же он флиртует в открытую. А когда приходит с женой, то ведет себя так, словно едва помнит мое имя: почти не улыбается. Это очень забавно выглядит с учетом того, что весь персонал знает о ситуации.

– До американской мечты далеко?

– До американской мечты далековато, но сейчас я понимаю, что она вполне осуществима. Сейчас я могу назвать место, где живу, домом. У меня есть парень и я завел собаку. Приходит понимание, что все будет, просто вопрос времени. Мечта довольно дерзкая. Она напрямую связана с известностью и не просто быть знаменитым, а вдохновлять людей, быть для них авторитетом и положительным примером. Хочется произвести очень большой эффект на общество, дать понять людям, что то, чем я занимаюсь – это классно и что, наоборот, ничего хорошего нет в зависти, осуждении и злобе. Есть желание донести, что все в этом мире рождается только благодаря любви, что это главная созидающая сила.