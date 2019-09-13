В Приамурье владельцы свиней, утратившие скот в результате АЧС, получили почти 60 миллионов рублей

В Амурской области владельцы свиней, утратившие свой скот в результате АЧС, получили компенсации на сумму около 59,2 миллиона рублей. По данным на утро 13 сентября, принято более 300 пакетов документов от пострадавших животноводов. В ряде населенных пунктов данная работа завершена полностью.

В частности, выплаты в полном объеме за всех отчужденных из-за АЧС животных получили жители сел Владимировка (1,1 миллиона рублей), Усть-Ивановка (6,9 миллиона рублей) и Ровное (1,8 миллиона рублей) Благовещенского района. В остальных населенных пунктах района, попавших в зону отчуждения, прием документов и перечисление компенсаций пострадавшим близится к завершению. Например, жители села Передовое деньги получат в ближайшее время, а животноводам сел Каникурган, Кантон-Коммуна и Ровное средства на счета будут переведены в течение десяти дней, пишет пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

В Грибском из 29 пострадавших от АЧС пакеты документов приняты от 27. Из них 23 владельца свиней уже получили компенсации на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. В Волково из 37 пострадавших животноводов документы подали 33, выплаты в размере 44,057 миллиона рублей получил 31.

В Благовещенске, где из-за АЧС было отчуждено в общей сложности 744 головы свиней, пакеты документов подали 20 из 36 пострадавших. Из них трое успели получить компенсации на общую сумму в 1,093 миллиона рублей.

В Тамбовском районе прием документов уже завершен в Толстовке и близится к завершению в селах Садовое и Лозовое. В Ивановском районе жители села Дмитриевка в течение десяти дней получат на счета компенсации за ущерб, в остальных населенных пунктах сбор документов еще идет.

«До 20 сентября мы планируем завершить работу по сбору документов от утративших в результате АЧС скот животноводов. На сегодняшний день карантин по африканской чуме свиней снимается во всех населенных пунктах, кроме села Алексеевка Бурейского района. Во всех остальных ранее неблагополучных городах и селах, а также угрожаемых зонах проведены все необходимые мероприятия», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.