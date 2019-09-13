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13сентября
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Благовещенец убил знакомого и закопал тело в огороде (видео)

Благовещенец убил знакомого и закопал тело в огороде (видео)
Фото: скриншот видео

В областном центре Приамурья заключен под стражу горожанин, которого обвиняют в убийстве знакомого. Мужчины распивали алкоголь, а затем вспыхнул конфликт.

6 сентября в городскую полицию обратилась местная жительница и заявила о пропаже сына, 1973 года рождения, который 1 сентября ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к исчезновению мужчины может быть причастен его знакомый, 1975 года рождения. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, когда они вместе выпивали крепкие напитки. Один мужчина начал избивать другого, а когда тот перестал подавать признаки жизни, решил закопать его тело в огороде соседнего дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. В настоящее время обвиняемый дал признательные показания и указал место, где обнаружили тело погибшего.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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