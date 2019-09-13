Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 0

У спортсменки забрали победу на соревнованиях из-за того, что ее купальник оказался слишком открытым

У спортсменки забрали победу на соревнованиях из-за того, что ее купальник оказался слишком открытым
Фото: StockSnap с сайта Pixabay

В США дисквалифицировали пловчиху из-за слишком откровенного купальника. Казус случился на соревнованиях в США.

Спортсменка участвовала в заплыве на 100 метров и одержала победу. Однако через несколько минут она узнала, что ее результат аннулировали.

Судьи решили дисквалифицировать 17-летнюю Уиллис за то, что ее купальник недостаточно скрывал ягодицы. Они сочли это за желание девушки привлечь внимание.

Как выяснилось, на Аляске (где проходило соревнование), существует правило, регулирующее размер купальника. Спортсменка настаивает на том, что она подвернула его совсем немного в районе ягодиц, потому что иначе плавать в нем было сложно. Главный тренер девушки Лорен Лэнгфорд заявила, что Уиллис очень расстроилась и теперь находится в депрессии.

Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, сообщает «Лента.ру». Обвинения посыпались после того, как люди узнали, что Уиллис – единственная представительница смешанной расы, а дисквалифицировали с соревнований только ее.

Просмотров всего: 80

#происшествия #спорт

распечатать


Происшествия

В Шимановском районе трагически погиб 10-летний мальчик

Происшествия 4

В Благовещенске обнаружен труп мужчины
Происшествия

Серьезное ДТП в Свободном: легковушку смяло после столкновения (фото, видео)
Происшествия 1

Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь