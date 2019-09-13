У спортсменки забрали победу на соревнованиях из-за того, что ее купальник оказался слишком открытым

В США дисквалифицировали пловчиху из-за слишком откровенного купальника. Казус случился на соревнованиях в США.

Спортсменка участвовала в заплыве на 100 метров и одержала победу. Однако через несколько минут она узнала, что ее результат аннулировали.

Судьи решили дисквалифицировать 17-летнюю Уиллис за то, что ее купальник недостаточно скрывал ягодицы. Они сочли это за желание девушки привлечь внимание.

Как выяснилось, на Аляске (где проходило соревнование), существует правило, регулирующее размер купальника. Спортсменка настаивает на том, что она подвернула его совсем немного в районе ягодиц, потому что иначе плавать в нем было сложно. Главный тренер девушки Лорен Лэнгфорд заявила, что Уиллис очень расстроилась и теперь находится в депрессии.

Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, сообщает «Лента.ру». Обвинения посыпались после того, как люди узнали, что Уиллис – единственная представительница смешанной расы, а дисквалифицировали с соревнований только ее.