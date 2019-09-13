В Благовещенске из-за непогоды отменили выступление звезд «Амурской осени»

Фото: Амур.инфо

Выступление участников фестиваля кино и театра «Амурская осень», которое должно было состояться 13 августа на благовещенской набережной, не будет. Мероприятие было запланировано в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной».

Выступление артистов, участвующих в традиционном «прологе» фестиваля, должно было начаться в 18:00 у ротонды, однако, из-за испортившейся погоды его пришлось отменить.

Как сообщало Амур.инфо, В этом году фестиваль пройдет в Благовещенске с 14 по 22 сентября под девизом «17 мгновений осени». Уже в субботу, 14 сентября на площади Общественно-культурного центра в 17:00 пройдет «Звездная дорожка», а уже через час на сцене ОКЦ состоится торжественная церемония открытия.