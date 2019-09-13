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13сентября
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сегодня, 15:30 5

В Благовещенске из-за непогоды отменили выступление звезд «Амурской осени»

В Благовещенске из-за непогоды отменили выступление звезд «Амурской осени»
Фото: Амур.инфо

Выступление участников фестиваля кино и театра «Амурская осень», которое должно было состояться 13 августа на благовещенской набережной, не будет. Мероприятие было запланировано в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной».

Выступление артистов, участвующих в традиционном «прологе» фестиваля, должно было начаться в 18:00 у ротонды, однако, из-за испортившейся погоды его пришлось отменить.

Как сообщало Амур.инфо, В этом году фестиваль пройдет в Благовещенске с 14 по 22 сентября под девизом «17 мгновений осени». Уже в субботу, 14 сентября на площади Общественно-культурного центра в 17:00 пройдет «Звездная дорожка», а уже через час на сцене ОКЦ состоится торжественная церемония открытия.

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#Амурская осень

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    47 минут назад

    Чё сахарные?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    43 минуты назад

    Можно вовсе отменить. И без дождя. Не многие амурчане расстроятся!

  • Лингвист

    Лингвист
    29 минут назад

    А как теперь жить то, горе какое...

  • nerro

    nerro
    27 минут назад

    а если завтра дождя не будет? на рп5 на завтра рисуют облачка и солнышко.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    24 минуты назад

    Действительно звёзды! Под дождем выступить слабо... Зазвездились.

    ДОМОЙ!

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