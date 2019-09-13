В Шимановском районе трагически погиб 10-летний мальчик

В Шимановском районе Амурской области проводится доследственная проверка по факту гибели 10-летнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

12 сентября в МО МВД России «Шимановский» и следственный отдел по Шимановскому району поступило сообщение об исчезновении в селе Нововоскресеновка 10-летнего мальчика. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. Родители пропавшего сообщили правоохранителям, что их сын собирался пойти к местной реке, покидать камни с моста. Незамедлительно были организованы поиски.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в этот же вечер тело ребенка было обнаружено участковым уполномоченным полиции в реке под мостом, недалеко от места жительства мальчика. Предварительное медицинское исследование показало, что смерть не носит криминального характера. Осмотр места происшествия позволил сделать предположение о том, что мальчик мог упасть в воду с моста, плавать он не умел.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.