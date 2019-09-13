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13сентября
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Эксперты: строительство Амурского ГПЗ соответствует экологическим стандартам

Эксперты: строительство Амурского ГПЗ соответствует экологическим стандартам
Фото: www.gazprom.ru

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода ведется в полном соответствии российским и международным экологическим стандартам. Об этом служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка Благовещенск» сообщает со ссылкой на данные производственного экологического мониторинга, проведенного специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному Федеральному округу».

Эксперты оценили качество поверхностных вод реки Большая Пера по 27 показателям, отборы проб проводились по фоновому и контрольному створам. Также отбирались донные отложения для определения гранулометрического состава, водородного показателя, содержания органического вещества, нефтяных углеводородов, хлоридов, фенолов и тяжелых металлов. В шести точках наблюдения произведен отбор проб атмосферного воздуха, определялись концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензапирена и сероводорода. По результатам испытаний загрязнений не выявлено.

«Мониторинг влияния строительства Амурского ГПЗ на окружающую среду проводится с начала строительства завода. За весь период наблюдений превышений предельно-допустимых концентраций, в том числе на водных объектах, не зафиксировано, загрязнений почвы и воздуха не выявлено. Нынешний мониторинг вновь подтвердил: строительство ведется в соответствии со всеми российскими и международными экологическими стандартами», – сообщила главный специалист отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром переработка Благовещенск» Вера Алушкина.

Амурский ГПЗ станет одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность – 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — мощность составит до 60 миллионов кубометров в год.

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#природа #производство #строительство #технологии

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