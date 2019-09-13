В Приамурье стартовал отопительный период
В Амурской области официально начался отопительный сезон 2019–2020 годов. В 8 часов утра, 13 сентября, отопление включили в Тынде.
Следующие на очереди – дома в Тындинском и Селемджинском районах. Отопительный период там начнется с 16 сентября.
В 2018 году отопительный период начался с 10 сентября в Тындинском районе. Последним в отопительный период того года вступил город Свободный, там отопление в домах включили 5 октября.
Главы муниципальных образований подходят к вопросу включения отопления в домах с учетом погодных условий в районах, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже 8 градусов тепла, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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