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13сентября
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сегодня, 14:41 4

В Благовещенске обнаружен труп мужчины

В Благовещенске обнаружен труп мужчины
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в Благовещенске в одном из домов был обнаружен труп мужчины. Эти сведения агентству подтвердили в полиции.

Согласно поступившим сведениям, тело нашли 12 сентября в одной из квартир дома по адресу: улица Мухина, 85. Соседи жаловались на трупный запах.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что 12 сентября поступало сообщение от сына этого гражданина, на место выезжали полицейские. «Материал направлен в Следственный комитет, причины смерти мужчины устанавливаются», – пояснили в ведомстве.

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#происшествия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Суперновость! Писать больше нечего?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    АИ, пишите правильно: эту сведению

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    Myxira

    АИ, пишите правильно: эту сведению



    Спасибо.

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    А у нас в квартире труп, это раз

    А у нас их целых два, это да.

    А у нас висит пеленка, вся в следах от расчлененки

    А в контейнере напротив торчат руки, торчат ноги.

    Дети во двое играют, чью-то голову пинают.

    Кровью залита дорога и таких участков много.

    Где-то за углом орут, значит будет новый труп.

    Под машиной хрустят кости. Приезжайте чаще в гости

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