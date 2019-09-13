В Благовещенске обнаружен труп мужчины

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в Благовещенске в одном из домов был обнаружен труп мужчины. Эти сведения агентству подтвердили в полиции.

Согласно поступившим сведениям, тело нашли 12 сентября в одной из квартир дома по адресу: улица Мухина, 85. Соседи жаловались на трупный запах. В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что 12 сентября поступало сообщение от сына этого гражданина, на место выезжали полицейские. «Материал направлен в Следственный комитет, причины смерти мужчины устанавливаются», – пояснили в ведомстве.

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#происшествия

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Александр Авдеев