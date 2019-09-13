Рудковская сделала странный подарок Ксении Собчак на свадьбу

Продюсер Димы Билана опубликовала в Инстаграме подарок своей подруге Ксении Собчак на свадьбу. Яна выложила фотографию десятилетней давности со своей свадьбы. Пользователи отнеслись к публикации неоднозначно.

13 сентября состоится самая обсуждаемая свадьба 2019 года. В брак вступят Константин Богомолов и Ксения Собчак. На свадьбе будет присутствовать 300 гостей.

А 10 лет назад, 12 сентября, состоялась другая свадьба. Тогда брак заключили продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко.

Яна Рудковская разместила архивный снимок у себя в Инстаграме, сделав «подарок» звездной подруге. В посте Рудковская написала: «Передаём эстафетную палочку нашей подруге Ксюше! Историческое фото, сделанное ровно 10 лет назад».

Подписчики Рудковской отнеслись к фото неоднозначно. Многие отметили, что Собчак не понравится это фото, так как Ксения на фото не в лучшей форме и на ней ужасное леопардовое платье.

Возможно, продюсер имела ввиду, что она и Плющенко вступали в брак, уже имея неудачные союзы за плечами, но в итоге он стал для них счастливым. Для Собчак и Богомолова – это также второе бракосочетание.

Подписчики разделились во мнениях. Одни пожелали Собчак и Богомолову всего самого наилучшего. Другие же отметили, что Собчак уже принимала эстафету, выходя за Максима Виторгана, и попытка была неудачной: «Пусть и Собчак будет счастлива. В этот раз, надеюсь, будет роскошная свадьба», «У Ксюши штрафной круг в эстафете», «Яночка, вы уже ей передавали эстафету! Не донесла она палочку», «Палочка уже затерта».

Ксения пока никак не отреагировала на пост Яны, однако выложила в своем Инстаграме предсвадебное фото.