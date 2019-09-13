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13сентября
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В Белогорске ярмарка выходного дня возвращается, но без мяса

В Белогорске ярмарка выходного дня возвращается, но без мяса

Ярмарка выходного дня возобновляет работу в Белогорске. Соответствующее распоряжение подписал глава города Станислав Мелюков. Но реализация мяса по-прежнему под запретом.

«Работа ярмарки приостанавливалась с 31 августа на основании решения заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Амурской области, в связи с африканской чумой свиней. С 13 сентября, по распоряжению губернатора Василия Орлова, принято решение о снятии ограничений. Решением главы Белогорска ярмарка выходного дня возобновляет работу», – рассказала заместитель начальника отдела труда и потребительского рынка Ирина Дзюба.

До введения карантина сельхозярмарка проработала в Белогорске 30 ярмарочных дней, с 11 мая по 18 августа. За это время в ней поучаствовали почти 1900 человек, реализовавшие продукцию с личных подсобных хозяйств. Сейчас, как и раньше, на ярмарке будут продавать овощи, зелень, ягоды, грибы, орехи, домашние соленья, мед и продукцию пчеловодства, дикоросы и сухофрукты. Реализация мяса по-прежнему под запретом.

Режим работы и место останутся прежними: суббота, воскресенье, с 9:00 до 16:00, на автостоянке возле здания администрации Белогорска. Торговля продолжится до 27 октября.

В сезоне прошлого года ярмарка выходного дня в Белогорске включила 46 торговых дней, в ней поучаствовали более 3 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Пик торговли, традиционно, пришелся на август-сентябрь. В некоторые дни число участников достигло 150 человек, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #закон #сельское хозяйство #чума свиней

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