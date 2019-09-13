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13сентября
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сегодня, 14:40 5

В Благовещенске многие пешеходы неправильно переходят перекресток Калинина-Красноармейская

В Благовещенске многие пешеходы неправильно переходят перекресток Калинина-Красноармейская

На благовещенском перекрестке Калинина-Красноармейская, где недавно установили трехфазный светофор, пешеходы пока не привыкли к тому, что пересекать дорогу нужно по-другому. В областной Госавтоинспекции объяснили, какими правилами необходимо руководствоваться горожанам.

Так как светофор трехфазный, теперь нужно пересекать перекресток на разрешающий сигнал пешеходного светофора – из двух секций.

Кроме того, на перекрестке отсутствует диагональная разметка, поэтому переходить улицу можно только перпендикулярно проезжей части.

То есть только по разметке, обозначающей пешеходный переход.

При этом есть пешеходы, которые по словам очевидцев, пытаются перейти дорогу в тот момент, когда на пешеходном светофоре горит красный, а на автомобильном – зеленый. А некоторые пересекают перекресток по диагонали, хотя отсутствие соответствующей разметки это запрещает, напоминают в областном ГАИ.

Как сообщало Амур.инфо, трехфазный светофор на перекрестке Калинина-Красноармейская установили после того, как автобус сбил там насмерть 6-летнюю девочку.

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#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • nerro

    nerro
    1 час назад

    ну, так сделайте диагональную разметку, в чём проблема?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    инспектора лучше трех на неделю для разъяснения, а то сейчас там опасно очень будет...

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    скажу даже больше - многие водители там едут на зеленый пешеходный.

    Я вот чего не понимаю - а почему бы не сделать на подобных перекрестках информационное табло - типа "светофор трехфазный, первая фаза такая то, вторая такая то и бла бла бла, будьте внимательны". Разве это затратно для города?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Геральт

    скажу даже больше - многие водители там едут на зеленый пешеходный.

    Я вот чего не понимаю - а почему бы не сделать на подобных перекрестках информационное табло - типа "светофор трехфазный, первая фаза такая то, вторая такая то и бла бла бла, будьте внимательны". Разве это затратно для города?



    тоже интересно, почему на перекрёстках с трехфазными светофорами нет информационных табло.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Ну что за ерунда? А как ездить в незнакомом городе? Искать глазами информационное табло? или всё таки ехать на зеленый? Просто надо быть внимательней.

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