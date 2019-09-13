В Благовещенске многие пешеходы неправильно переходят перекресток Калинина-Красноармейская

На благовещенском перекрестке Калинина-Красноармейская, где недавно установили трехфазный светофор, пешеходы пока не привыкли к тому, что пересекать дорогу нужно по-другому. В областной Госавтоинспекции объяснили, какими правилами необходимо руководствоваться горожанам.

Так как светофор трехфазный, теперь нужно пересекать перекресток на разрешающий сигнал пешеходного светофора – из двух секций.

Кроме того, на перекрестке отсутствует диагональная разметка, поэтому переходить улицу можно только перпендикулярно проезжей части.

То есть только по разметке, обозначающей пешеходный переход.

При этом есть пешеходы, которые по словам очевидцев, пытаются перейти дорогу в тот момент, когда на пешеходном светофоре горит красный, а на автомобильном – зеленый. А некоторые пересекают перекресток по диагонали, хотя отсутствие соответствующей разметки это запрещает, напоминают в областном ГАИ.

Как сообщало Амур.инфо, трехфазный светофор на перекрестке Калинина-Красноармейская установили после того, как автобус сбил там насмерть 6-летнюю девочку.