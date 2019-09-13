Серьезное ДТП в Свободном: легковушку смяло после столкновения (фото, видео)

13 сентября в Свободном произошло серьезное ДТП. Одного из участников аварии – легковушку – смяло после столкновения.

Момент ДТП удалось запечатлеть на видео. Из ролика следует, что в аварию попали три машины и чудом не пострадал пешеход. За кадром в видео слышны голоса, обсуждающие происшествие (звук в ролике убран из-за наличия нецензурной лексики). Люди отмечают, что погибших в результате ДТП нет.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили сам факт аварии, отметив, что никаких подробностей пока нет – их предстоит установить. Нет данных и о пострадавших. На месте ДТП работают полицейские.