Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:11 0

Серьезное ДТП в Свободном: легковушку смяло после столкновения (фото, видео)

Серьезное ДТП в Свободном: легковушку смяло после столкновения (фото, видео)

13 сентября в Свободном произошло серьезное ДТП. Одного из участников аварии – легковушку – смяло после столкновения.

Момент ДТП удалось запечатлеть на видео. Из ролика следует, что в аварию попали три машины и чудом не пострадал пешеход. За кадром в видео слышны голоса, обсуждающие происшествие (звук в ролике убран из-за наличия нецензурной лексики). Люди отмечают, что погибших в результате ДТП нет.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили сам факт аварии, отметив, что никаких подробностей пока нет – их предстоит установить. Нет данных и о пострадавших. На месте ДТП работают полицейские.

Просмотров всего: 197

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

распечатать


Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии
Происшествия 3

Дядя попавших в ДТП в Тамбовском районе братьев: мою машину они взяли без спроса
Происшествия 2

В Зейском районе утонул грузовик, перевозивший топливо (фото)
Происшествия 8

Иностранцы активно ведут незаконный промысел в Приморье (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь