Дочь Примадонны устала от повышенного внимания

На фан-странице в Инстаграме дочери Аллы Пугачевой появилось видео уставшей Лизы Галкиной. На кадрах видно, что девочка стоит на фотосессии рядом с дочерью Александра Реввы. Девочки выглядят уставшими и замученными.

Дети одеты в очень красивые платья, но взгляд у них уставший. Девочки устали от повышенного внимания, а Лиза Галкина вообще стоит с потерянным взглядом, будто мысленно он не здесь. Девочка проявила активность только после того, как ее попросила взять за руку дочку Реввы.

Лиза Галкина часто участвует в модных показах. Ее звездные родители ранее отмечали, что девочке самой по душе такие светские мероприятия.

Кроме того, известно, что Алла Пугачева очень дружна с модельером Валентином Юдашкиным. Именно он часто и просит, чтобы дочь Примадонны приняла участие в модном детском показе. Исполнительница не отказывает своему близкому другу, сообщает Teleprogramma.