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13сентября
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сегодня, 14:14 0

Стало известно, почему днем в Благовещенске горят уличные фонари

Стало известно, почему днем в Благовещенске горят уличные фонари

В редакцию Амур.инфо обратились сразу несколько жителей Благовещенска, которые отмечают, что в городе днем горят уличные фонари. В мэрии разъяснили, с чем это связано.

«Да, действительно, в разных районах города можно видеть горящие днем фонари уличного освещения. Специалисты Горсвета проводит плановые работы по ревизии сетей: по количеству опор, где работают светильники, а где их надо заменить и так далее. Эта работа проводится днем», – прокомментировали в пресс-службе Благовещенской администрации.

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#городская власть

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