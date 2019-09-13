Стало известно, почему днем в Благовещенске горят уличные фонари

В редакцию Амур.инфо обратились сразу несколько жителей Благовещенска, которые отмечают, что в городе днем горят уличные фонари. В мэрии разъяснили, с чем это связано.

«Да, действительно, в разных районах города можно видеть горящие днем фонари уличного освещения. Специалисты Горсвета проводит плановые работы по ревизии сетей: по количеству опор, где работают светильники, а где их надо заменить и так далее. Эта работа проводится днем», – прокомментировали в пресс-службе Благовещенской администрации.

Просмотров всего: 172

#городская власть

распечатать

Ольга Канюшкина