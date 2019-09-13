Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии

Жительница города Жабинка в Белоруссии 7 сентября скончалась в реанимационном отделении брестской больницы. До этого женщине зажало шею стеклоподъемником автомобиля.

О трагическом случае пишет Sputnik со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

В начале сентября 20-летняя женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село. Примерно в 16:30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел супруг. Мужчина разбил стекло, освободил жену из ловушки и вызвал скорую.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», – рассказал Дмитрий Иванюк.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняет все обстоятельства происшествия.