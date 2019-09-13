Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 0

Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии

Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии
Фото: pixabay.com

Жительница города Жабинка в Белоруссии 7 сентября скончалась в реанимационном отделении брестской больницы. До этого женщине зажало шею стеклоподъемником автомобиля.

О трагическом случае пишет Sputnik со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

В начале сентября 20-летняя женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село. Примерно в 16:30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел супруг. Мужчина разбил стекло, освободил жену из ловушки и вызвал скорую.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», – рассказал Дмитрий Иванюк.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняет все обстоятельства происшествия.

Просмотров всего: 572

#дети #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Серьезное ДТП в Свободном: легковушку смяло после столкновения (фото, видео)
В России и мире

Дочь Примадонны устала от повышенного внимания
Происшествия 3

Дядя попавших в ДТП в Тамбовском районе братьев: мою машину они взяли без спроса
Происшествия 2

В Зейском районе утонул грузовик, перевозивший топливо (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь