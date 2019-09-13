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13сентября
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сегодня, 12:42 3

Дядя попавших в ДТП в Тамбовском районе братьев: мою машину они взяли без спроса

Дядя попавших в ДТП в Тамбовском районе братьев: мою машину они взяли без спроса

По факту ДТП, в котором пострадали два брата из Тамбовского района возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что автомобиль они взяли у своего родственника – дяди, который приехал в гости.

По предварительной информации правоохранителей, за рулем был 17-летний юноша, у которого нет водительских прав, и который взял машину родственника без разрешения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области».

Корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с родственником, которому принадлежит разбитая машина. Он рассказал, что пострадавшие – его племянники, которые живут в Новоалександровке. Туда мужчина приехал в гости. При этом, по его мнение, ДТП мог спровоцировать другой автомобиль.

«Да, машина была моя. Взяли ее без разрешения. Но почему-то не учитывают, что еще был КАМаз. По информации очевидцев трасса была чистая. А по словам свидетелей, которые живут рядом с трассой, – был КАМа. И по машине видно, по крылу, что он не дотянул даже до швеллера, а если бы он до него дотянул, то разорвал бы себе крыло и двери. А получается правая сторона, именно рулевая, вся целая, кроме бампера, а это означает, что было столкновение с чем-то», – считает мужчина.

Тем временем старшего из братьев перевели из Тамбовской больницы в детскую областную, а вот младший – 11-летний мальчик – в коме, в крайне тяжелом состоянии.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Нефиг ключи разбрасывать где попало.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    46 минут назад

    Oldlord

    Нефиг ключи разбрасывать где попало.



    новоалександровка, они там все пьяные от 10 лет и до..далее

  • Свинина

    Свинина
    29 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Oldlord

    Нефиг ключи разбрасывать где попало.



    новоалександровка, они там все пьяные от 10 лет и до..далее



    судя по твоим коментам, ты тоже из Новоалександровки

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