В Зейском районе утонул грузовик, перевозивший топливо (фото)

10 сентября случилось происшествие в Зейском районе на реке Гилюй. Под воду частично ушел грузовой автомобиль.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, водитель грузовика вез дизельное топливо. Он решил переехать реку вброд, поскольку была закрыта паромная переправа через Гилюй. «Уровень воды даже парому не позволял ходить на тот момент, а он поехал вброд и утонул», – объясняет собеседник.

Амурчанин также опасается, что дизельное топливо, перевозимое грузовиком, могло попасть в реку. Вызволить транспорт, по словам мужчины, пока не представляется возможным – также из-за большого уровня воды.

Как рассказал агентству глава поселка Береговой Зейского района Василий Трубицин, с водителем грузовика все нормально. Сама машина «целая, только двигатель заклинил». Утечка топлива не подтверждается. Вытащить грузовик планируют уже сегодня, 13 сентября, поскольку уровень воды падает.