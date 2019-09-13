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13сентября
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сегодня, 12:32 2

В Зейском районе утонул грузовик, перевозивший топливо (фото)

В Зейском районе утонул грузовик, перевозивший топливо (фото)

10 сентября случилось происшествие в Зейском районе на реке Гилюй. Под воду частично ушел грузовой автомобиль.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, водитель грузовика вез дизельное топливо. Он решил переехать реку вброд, поскольку была закрыта паромная переправа через Гилюй. «Уровень воды даже парому не позволял ходить на тот момент, а он поехал вброд и утонул», – объясняет собеседник.

Амурчанин также опасается, что дизельное топливо, перевозимое грузовиком, могло попасть в реку. Вызволить транспорт, по словам мужчины, пока не представляется возможным – также из-за большого уровня воды.

Как рассказал агентству глава поселка Береговой Зейского района Василий Трубицин, с водителем грузовика все нормально. Сама машина «целая, только двигатель заклинил». Утечка топлива не подтверждается. Вытащить грузовик планируют уже сегодня, 13 сентября, поскольку уровень воды падает.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    12 минут назад

    Наверное, решил поверить КАМАзовскую рекламу "Танки грязи не боятся". Нужно было водомёт брать... Мозгов нет.

  • oenesterov

    oenesterov
    6 минут назад

    чет по-моему у него даже воздухан не выведен на крышу

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