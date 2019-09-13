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13сентября
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В Благовещенской городской больнице планируют снижать летальность

В Благовещенской городской больнице планируют снижать летальность
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенской городской клинической больнице (БГКБ) был разработан план по снижению летальности. Больничная летальность – это отношение общего числа умерших в стационаре к числу выписанных больных. Является одним из показателей качества лечебно-диагностической работы стационара.

«Конечно, на наш показатель летальности влияет и госпитализация "тяжелых" пациентов. Ежедневно поступают больные по экстренным показаниям, нередко уже – в критическом состоянии. Но мы проанализировали ситуацию в целом и сейчас скрупулезно рассматриваем каждый случай в отдельности. Нам важно понимать, какие обстоятельства могли усугубить состояние пациента и все ли было сделано медиками для его спасения», – поясняет заместитель главврача БГКБ по медицинской части Татьяна Орлова. Ее слова приводит пресс-служба правительства Амурской области.

В больнице прорабатываются мероприятия, которые позволят использовать максимум возможностей для сохранения человеческих жизней.

«Не секрет, что во многом здоровье наших пациентов зависит от уровня оснащенности больницы современным оборудованием, от наличия высококвалифицированных кадров, от организации медицинского обслуживания. Этим вопросам мы уделяем большое внимание», – говорит руководитель БГКБ Александр Сучков.

План по снижению летальности содержит десятки пунктов, и это неспроста: борьба за жизнь пациентов имеет множество направлений.

В числе основных мер – обеспечение выполнения порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом наряду с необходимостью проведения своевременных диагностических мероприятий острой сосудистой патологии специалисты БГКБ подчеркивают важность профилактической работы с населением, информирования о факторах риска развития заболеваний системы кровообращения, о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае возникновения признаков сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, инсульта. Однако эту работу, подчеркивают в администрации больницы, необходимо проводить совместно со всеми службами, оказывающими медицинскую помощь.

«Во многом благоприятный исход лечения зависит от того, насколько сам пациент ответственно относится к своему здоровью, регулярно ли наблюдается в поликлинике, выполняет ли рекомендации врача и ведет ли здоровый образ жизни. И, безусловно, на этапе диагностики и лечения необходима четко отработанная схема взаимодействия поликлиник, скорой помощи, стационаров, причем каждая служба должна обладать достаточными ресурсами для оказания своевременной и качественной помощи», – считает руководитель Территориального фонда ОМС Амурской области Юрий Максимов.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    9 минут назад

    Чистый популизм.... Для снижения смертности необходимо готовить квалифицированных специалистов, а они сейчас учатся на свою нищенскую зарплату, а деньги может быть потом вернут. Оборудование тоже необходимо обновлять. Доктор не должен работать по 24 часа в сутки, через 6 часов уже внимание притупляется, и это не он виноват, а "гребаная" система здравоохранения с её "тупыми прорывами" и руководителями.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    9 минут назад

    да ладно

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