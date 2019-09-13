Мать закормила мальчика, и он умер в 13 лет ожирения

В Англии скончался 13-летний мальчик из-за переедания. Проблемы с весом начались у ребенка еще в раннем детстве. Когда мальчику исполнилось три года, его вес превышал 30 килограммов. В школе врачи переживали за ребенка и настаивали, на правильном питании, а также настаивали, чтобы он чаще ходил пешком.

Школьные медики даже проложили оптимальный способ прогулки до школы, однако мама мальчика была против. Она посчитала, что школа вмешивается в воспитание ребенка и хочет навредить. Она не прислушалась к советам и продолжила возить сына в школу на машине.

Мальчик в тайне от мамы стал заниматься спортом и питаться правильно хотя бы в школе. Учитель физкультуру поддерживал ребенка и даже записал на курсы по повышению самоуверенности. От матери все держали в тайне.

Женщина продолжала кормить мальчика неправильной пищей и всячески отговаривала от похудания.

Согласно судебному расследованию, подросток потреблял в день более шести тысяч калорий. В декабре 2014 года школьник оказался в больнице с проблемами кожи и жалобами на боли в суставах. Мама мальчика на второй прием сына не привезла, сообщает «Лента.ру».

В результате ожирения у ребенка развилась кардиомиопатия – поражение сердца, приводящее к ослаблению его функций. Из-за избыточного веса медики предупредили, что пересаживать здоровый орган противопоказано. За несколько недель до смерти мальчика его мать продолжала его подкармливать запрещенной пищей. В сентябре ребенок умер.

По факту смерти подростка начали независимое расследование. Эксперты утверждают, что ребенок умер из-за «несогласованного лечения». Доктора пытались помочь пациенту, не обмениваясь полученной информацией. Общее обследование здоровья ребенка так и не проводилось.