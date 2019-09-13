К вечеру пятницы не во все благовещенские дома вернется горячая вода

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На магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ завершились гидравлические испытания. Порывов трубопроводов специалисты не обнаружили. В пятницу, 13 сентября, во второй половине дня энергетики начнут заполнение тепловых магистралей теплоносителем.

Осенние гидравлические испытания проверили на прочность магистральные тепловые сети Благовещенской ТЭЦ Центрального района №1 и №3, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный».

В первый день бригады цеха тепловых сетей производили необходимые отключения распределительных сетей по всему городу. На следующий день энергетики произвели так называемую опрессовку магистральных тепловых сетей, повысив давление в трубах на четверть от нормативного.

Осенняя опрессовка показала, что ремонтные работы проведены с надлежащим качеством, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация». Затем 2 дня энергетики выполняли комплекс ремонтных работ внутри станции, провести которые возможно только при полном останове теплосетей Благовещенской ТЭЦ, приуроченном к гидравлическим испытаниям.

В пятницу во второй половине дня энергетики начнут заполнение тепловых магистралей теплоносителем. К 20:00 планируется включить в работу все тепловые магистрали Благовещенской ТЭЦ кроме тепломагистрали Северного района.

С 13 сентября начнется внеплановый ремонт тепломагистрали Северного района на аварийном участке. Поэтому с 13 по 25 сентября энергетики ограничат подачу горячей воды во втором микрорайоне, части третьего микрорайона, КПП и ЦЭС.

В случае отсутствия горячего водоснабжения в остальных районах города после 20:00 пятницы, благовещенцам советуют обращаться в свою управляющую компанию, так как «то, насколько скоро появится горячая вода в квартирах горожан зависит от оперативных действий работников управляющих компаний».