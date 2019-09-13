Пока не прыгнул, семье ничего не говорил: амурский инвалид-колясочник о своем прыжке с парашютом

35-летний благовещенец Михаил Гладышев стал первым инвалидом-колясочником, который совершил прыжок с парашютом в Приамурье и, пожалуй, на всем Дальнем Востоке. В тандеме с опытным тренером он прыгнул с высоты две тысячи восемьсот метров. Для Михаила это был первый прыжок после серьезной травмы. О нем он рассказал корреспонденту АльфаТВ.

Михаил Гладышев – в прошлом военный, закончил ДВОКУ, а затем служил за полярным кругом морским пехотинцем. По долгу службы не раз прыгал с парашютом. Впервые Михаил Гладышев покорил небо в 2002 году, но в 2007-ом ему пришлось оставить экстремальный спорт – из-за аварии.

Жизнь амурчанина кардинально изменилась в 23 года, когда по дороге с учений водитель автомобиля, в котором ехал Михаил, не справился с управлением. Машина улетела в обрыв, благовещенец получил перелом позвоночника и травму на всю жизнь.

Вспомнить, что такое адреналин в небе мужчине предложил его бывший командир Александр Боржко, который возглавляет амурское отделение ДОСААФ России. Михаил совершил в Тамбовке свой шестнадцатый по счету, и первый после травмы прыжок. Который стал рекордным – с высоты две тысячи восемьсот метров, при том, что раньше он не поднимался в небо выше полутора тысяч километров.

«Человек, который пробовал прыгнуть с парашютом, знает, что такое отделение от борта самолета, ощутил небо, хочет этих ощущений еще. Честно, я не говорил семье о своем поступке, пока не прыгнул. Если будет возможность, то обязательно сделаю это и не раз», – признался Михаил.

Чтобы прыжок состоялся, работникам ДОСААФ пришлось соорудить устройства, которые в полете фиксировали руки и ноги Михаила. Благовещенец прыгнул в тандеме с опытным тренером Александром Руденко, у которого на счету больше двух тысяч прыжков.

В Амурском ДОСААФ сообщили, что после прыжка Михаила Гладышева получили десятки звонков от других людей с ограниченными возможностями здоровья области с просьбой устроить им прыжок. Однако, по словам председателя организации Александра Боржко, допускать всех в небо не станут.

«Мы будем рассматривать каждый случай индивидуально. Нельзя абсолютно всех инвалидов-колясочников приобщить к парашютному спорту. В прыжке должна быть определенная аэродинамика в ходе свободного падения, раскрытия парашюта и посадки. Нормальный пульс, давление, сердцебиение – это далеко не все, что нужно для прыжка с парашютом. Учитывается психологический момент», – отметил руководитель Амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

По его словам, прыжки инвалидов-колясочников с парашютом практикуют в Севастополе и Санкт-Петербурге. Как сообщало Амур.инфо, в июне текущего года на базе ДОСААФ прыжок с парашютом в тандеме с инструктором совершила 13-летняя Наташа Бушило с диагнозом ДЦП.