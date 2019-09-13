Стал известен предварительный список участников «звездной дорожки» «Амурской осени»

14 сентября в Благовещенске состоятся «звездная дорожка» и церемония открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень». Между тем организаторы сообщили, кто из звезд, по предварительным данным, примет участие в этих мероприятиях.

Среди них – европейский актер Гойко Митич; российская актриса Лиза Арзамасова; российский актер Александр Стекольников; советский и российский актер Юрий Чернов; российский актер Вячеслав Гугиев; российская актриса Дарья Егорова; российский певец Дмитрий Нестеров; советский и российский актер, музыкант Юрий Стоянов.

Организаторы подчеркивают, что точный список участников станет известен позже.

«Звездная дорожка» пройдет на площади Общественно-культурного центра (ОКЦ), начнется – в 17:00. Торжественная церемония открытия пройдет на сцене ОКЦ, начало – в 18:00. Вопрос наличия в продаже билетов на церемонию открытия можно уточнить в кассе ОКЦ по телефонам: 37-02-26, 37-64-19.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в конкурсе антрепризы фестиваля «Амурская осень» этого года будет представлено 13 спектаклей. Семь из них пройдут на сцене ОКЦ, пять – на сцене Амурской областной филармонии, один состоится в Амурском областном театре драмы. Билеты можно приобрести в кассах, с афишей – ознакомиться по ссылке.