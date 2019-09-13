Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:22 0

Стал известен предварительный список участников «звездной дорожки» «Амурской осени»

14 сентября в Благовещенске состоятся «звездная дорожка» и церемония открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень». Между тем организаторы сообщили, кто из звезд, по предварительным данным, примет участие в этих мероприятиях.

Среди них – европейский актер Гойко Митич; российская актриса Лиза Арзамасова; российский актер Александр Стекольников; советский и российский актер Юрий Чернов; российский актер Вячеслав Гугиев; российская актриса Дарья Егорова; российский певец Дмитрий Нестеров; советский и российский актер, музыкант Юрий Стоянов.

Организаторы подчеркивают, что точный список участников станет известен позже.

«Звездная дорожка» пройдет на площади Общественно-культурного центра (ОКЦ), начнется – в 17:00. Торжественная церемония открытия пройдет на сцене ОКЦ, начало – в 18:00. Вопрос наличия в продаже билетов на церемонию открытия можно уточнить в кассе ОКЦ по телефонам: 37-02-26, 37-64-19.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в конкурсе антрепризы фестиваля «Амурская осень» этого года будет представлено 13 спектаклей. Семь из них пройдут на сцене ОКЦ, пять – на сцене Амурской областной филармонии, один состоится в Амурском областном театре драмы. Билеты можно приобрести в кассах, с афишей – ознакомиться по ссылке.

Просмотров всего: 1

#Амурская осень #культура

распечатать


Культура

На «Амурской осени» представят гохуа и эмальеров
Культура 1

Актриса Наталья Бочкарева откроет в Благовещенске выставку своих картин
Культура

На «Амурской осени» пройдет творческий вечер артистов в память о почетном жителе Благовещенска
Общество 6

Назад во времени: звезды «Амурской осени» делятся в соцсетях впечатлениями о Приамурье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь