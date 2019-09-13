Минтруд: повышение МРОТ коснется больше 3 миллионов россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда коснется 3,2 миллиона человек. Повышение МРОТ до 12 тысяч 130 рублей потребует 20,9 миллиарда рублей в 2020 году. Средства необходимо изыскать из бюджетов регионов России и федерального бюджета.

Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета –5,8 миллиарда рублей и из бюджетов регионов – 15,1 миллиарда рублей», – рассказал министр.

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5 % – до 12 тысяч 130 рублей. «По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей», – добавил он.

В соответствии с законодательством, МРОТ устанавливается в размере 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. В августе минтруд России внес в правительство РФ законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц.