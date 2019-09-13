Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:11 1

Урны для раздельного сбора мусора и побольше лавочек: студенты обсудили, что и как нужно благоустроить в Благовещенске

Урны для раздельного сбора мусора и побольше лавочек: студенты обсудили, что и как нужно благоустроить в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

12 сентября в благовещенской «Точке кипения» в рамках диалоговой площадки «Время первых» для амурских предпринимателей, которые сочетают в своем бизнесе коммерческую составляющую и социальную направленность, обсудили какие благовещенские общественные пространства нуждаются в благоустройстве. В беседе приняли участие студенты и преподаватели ДальГАУ и БГПУ, для которых устроили мозговой штурм.

С молодыми дизайнерами побеседовали руководитель одной из благовещенской студии дизайна и архитектуры Елена Хламова, предприниматель и общественник Оксана Разумеева, представитель управления архитектуры и градостроительства городской администрации.

Среди общественных пространств, которые нуждаются в реконструкции и доработке, были названы сквер у Крестьянского переулка между улицами Мухина и Комсомольской, сквер имени воинов-интернационалистов, участок за столовой БГПУ, а также сквер возле здания мэрии.

«Меня сейчас очень волнует участок за БГПУ, сквер возле столовой. Золотая миля уйдет со своим проектом, а вот этот участок останется в таком состоянии, в каком он сейчас есть», – высказалась Оксана Разумеева.

Скверу около администрации города уделили особое внимание, и решили, что именно он больше всех нуждается в модернизации.

«Нет тени, очень душно, пространство непродуваемое из-за застройки», – высказалась одна из студентов.

«Нормальный сквер, там просто нужно привести в порядок дорожно-тропиночную сеть. Никаких фонтанов не надо, у нас полгода зима, о чем мы говорим», – высказалась другая участница обсуждения.

Сотрудник городской администрации отметила, что памятник, который находится в сквере, построен в советское время и имеет историческую ценность. Его установили в честь награждения Благовещенска орденом Ленина.

«Сквер уже сформировался: есть и озеление, и функционал оформился, у него каких-то изменений не предполагается. По крайней мере, студенты-дизайнеры этого не видят. Единственное пожелание – улучшить его качество с точки зрения городской мебели. Поставить побольше каких-то современных лавочек, установить урны, возможно, в формате раздельного мусора», – подытожила Оксана Разумеева.

Итоги мозгового штурма участники диалоговой площадки направят на имя мэра Благовещенска.

Просмотров всего: 23

#строительство

распечатать


Общество 6

Стали известны результаты проб воды, донных отложений и воздуха в районе Амурского ГПЗ
Общество

Для детей и влюбленных: в Белогорском «Молодежном» сквере появились новые объекты
Общество

В Белогорске участок трубопровода пройдет над землей
Общество 1

Замминистра строительства взял под контроль возведение детского сада в Белогорске
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Maikl

    Maikl
    2 минуты назад

    Урны для раздельного сбора мусора имеет смысл устанавливать, если будет работать современный мусороперерабатывающий завод! И, что бы это носило массовый характер! А сейчас, какой в этом смысл? Собрали мусор с 20-ти урн, и опять свалили в общую кучу, кому нужна эта показуха?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь