Урны для раздельного сбора мусора и побольше лавочек: студенты обсудили, что и как нужно благоустроить в Благовещенске

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12 сентября в благовещенской «Точке кипения» в рамках диалоговой площадки «Время первых» для амурских предпринимателей, которые сочетают в своем бизнесе коммерческую составляющую и социальную направленность, обсудили какие благовещенские общественные пространства нуждаются в благоустройстве. В беседе приняли участие студенты и преподаватели ДальГАУ и БГПУ, для которых устроили мозговой штурм.

С молодыми дизайнерами побеседовали руководитель одной из благовещенской студии дизайна и архитектуры Елена Хламова, предприниматель и общественник Оксана Разумеева, представитель управления архитектуры и градостроительства городской администрации.

Среди общественных пространств, которые нуждаются в реконструкции и доработке, были названы сквер у Крестьянского переулка между улицами Мухина и Комсомольской, сквер имени воинов-интернационалистов, участок за столовой БГПУ, а также сквер возле здания мэрии.

«Меня сейчас очень волнует участок за БГПУ, сквер возле столовой. Золотая миля уйдет со своим проектом, а вот этот участок останется в таком состоянии, в каком он сейчас есть», – высказалась Оксана Разумеева.

Скверу около администрации города уделили особое внимание, и решили, что именно он больше всех нуждается в модернизации.

«Нет тени, очень душно, пространство непродуваемое из-за застройки», – высказалась одна из студентов.

«Нормальный сквер, там просто нужно привести в порядок дорожно-тропиночную сеть. Никаких фонтанов не надо, у нас полгода зима, о чем мы говорим», – высказалась другая участница обсуждения.

Сотрудник городской администрации отметила, что памятник, который находится в сквере, построен в советское время и имеет историческую ценность. Его установили в честь награждения Благовещенска орденом Ленина.

«Сквер уже сформировался: есть и озеление, и функционал оформился, у него каких-то изменений не предполагается. По крайней мере, студенты-дизайнеры этого не видят. Единственное пожелание – улучшить его качество с точки зрения городской мебели. Поставить побольше каких-то современных лавочек, установить урны, возможно, в формате раздельного мусора», – подытожила Оксана Разумеева.

Итоги мозгового штурма участники диалоговой площадки направят на имя мэра Благовещенска.