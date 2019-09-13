В Приамурье решили снять запрет на продажу алкоголя, вводившийся в связи с ЧС

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12 сентября в Благовещенске состоялось очередное заседание КЧС. Было принято решение отменить запрет на розничную продажу алкоголя, который вводился в Амурской области в связи с ЧС из-за паводка.

В Приамурье продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, в том числе ремонт печей в пострадавших селах. По словам министра строительства и архитектуры региона Игоря Карзунина, осталось отремонтировать 47 печей, завозится материал для их восстановления. Продолжается согласование списков домов, подлежащих капремонту или непригодных для жилья.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, заканчивается ремонт школы в селе Угловое Мазановского района. Будет заказано обследование, которое должно подтвердить безопасность объекта. Ориентировочно к концу следующей недели школа сможет возобновить работу.

Предварительно, на следующей неделе начнутся доставка картофеля и его передача жителям северных районов.

Общая потребность финансовых средств на оказание помощи пострадавшим гражданам за утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч и 100 тысяч рублей) за счет средств федерального бюджета составляет 157,7 миллиона рублей. На сегодняшний день из федерального бюджета на данные виды выплат в бюджет области перечислено 134,05 миллиона рублей. Все они выплачены населению.

Общая потребность финансовых средств на выплату гражданам единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека) за счет средств федерального бюджета составляет 163,85 миллиона рублей. Из федерального бюджета на эту выплату в регион перечислено 153,47 миллиона рублей, которые также полностью переведены пострадавшим амурчанам.

«Таким образом, основные мероприятия, проводимые министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности по оказанию помощи населению за счет средств регионального бюджета, практически завершены», – доложил первый заместитель министра ГЗ и ПБ Алексей Севостьянов.