Иностранцы активно ведут незаконный промысел в Приморье (видео)
16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев были задержаны за одни сутки силами береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в исключительной экономической зоне России. Все они осуществляли незаконный промысел тихоокеанского кальмара.
После разрушительных тайфунов, обрушившихся на Приморье в конце августа – начале сентября, силами береговой охраны погрануправления был проконтролирован выход из террвод укрывавшихся от шторма иностранных промысловых судов. У приморского побережья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег, пишет пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Иностранный рыбак с одной из таких шхун был спасен на днях экипажем сухогруза «Курильское озеро» и передан пограничникам. Состояние спасенного удовлетворительное, и после оформления всех необходимых документов он отправится на родину.
Активные мероприятия по пресечению незаконного промысла ВБР в российской акватории вновь набирают обороты. Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун.
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Судя по официальной информации, корейцы в наших бухтах скрываются от тайфунов, но жители утверждают, что идёт активная добыча биоресурсов. Лично я больше верю во вторую версию. Пограничники наконец начали противодействовать этому захвату. Автоматы ещё в ход не пошли, но из ракетниц уже палят. И, похоже, что скоро начнут стрелять из ружей. ⠀ Жители Ольгинского, Лазовского, Тернейского районов пишут, что если государство не хочет бороться с браконьерским промыслом, этим займутся сами граждане. Ситуация очень серьезная. ⠀ Сегодня направил депутатский запрос в погранслужбу ФСБ, чтобы срочно вмешались в ситуацию. Источник: @novikov_vdk _________________________ Прогнозы погоды для жителей и гостей Владивостока 👉 @pogoda_vl ________________________ Есть вопросы? 👉 @primorye_vopros ________________________ #приморьеонлайн #primorye_online Присылайте свои новости/фото/видео __ 📱 WhatsApp: +7(924)233-88-00
В целях пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в данный район дополнительно направлены корабли ПУ ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам, иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством.
По всем фактам нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.
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