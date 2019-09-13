Иностранцы активно ведут незаконный промысел в Приморье (видео)

16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев были задержаны за одни сутки силами береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в исключительной экономической зоне России. Все они осуществляли незаконный промысел тихоокеанского кальмара.

После разрушительных тайфунов, обрушившихся на Приморье в конце августа – начале сентября, силами береговой охраны погрануправления был проконтролирован выход из террвод укрывавшихся от шторма иностранных промысловых судов. У приморского побережья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег, пишет пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Иностранный рыбак с одной из таких шхун был спасен на днях экипажем сухогруза «Курильское озеро» и передан пограничникам. Состояние спасенного удовлетворительное, и после оформления всех необходимых документов он отправится на родину.

Активные мероприятия по пресечению незаконного промысла ВБР в российской акватории вновь набирают обороты. Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун.

В целях пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в данный район дополнительно направлены корабли ПУ ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам, иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством.

По всем фактам нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.