На «Амурской осени» представят гохуа и эмальеров

Фото: http://www.museumamur.org

Традиционную китайскую живопись гохуа и эмалевые рисунки-абстракции можно будет увидеть в Амурском областном краеведческом музее во время фестиваля кино и театра «Амурская осень». Обе выставки откроются 15 сентября в 12 часов.

Выставки разместятся в залах № 21–22. Первая - персональная выставка известного китайского художника Ли Фуцая, посвящённая 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.

В экспозиции представлены более пятидесяти художественных работ мастера, выполненных в технике гохуа. Каждый свиток-картина имеет множество смыслов, настраивая зрителя на философские размышления о смысле и закономерностях бытия. Выставка Ли Фуцая будет работать в музее до 29 сентября.

Вторая выставка - «Пламенная живопись», где будут представлены 52 работы российских и зарубежных художников-эмальеров.

Международная эмальерная выставка - совместный художественный проект Российской академии художеств, Творческого союза художников России и Художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, идея которого - показать современное состояние этого древнего, постоянно развивающегося элитарного вида искусства, его самобытность и уникальность в России и системообразующую роль в европейском и мировом художественном пространстве.

Проект объединил 20 эмальеров из России, Испании, Германии, Венгрии, Индии, Дании. Среди участников − члены Российской академии художеств, заслуженные художники Российской Федерации и лауреаты международных конкурсов. Искусство «пламенной живописи» имеет более чем тысячелетнюю историю. Классическую технологию перегородчатой и выемчатой эмали русские мастера переняли у византийцев. Выставка «Пламенная живопись» будет работать в Амурском областном краеведческом музее до 20 октября.

Подробнее – в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».