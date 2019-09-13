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13сентября
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сегодня, 01:55 0

Актриса Наталья Бочкарева откроет в Благовещенске выставку своих картин

Актриса Наталья Бочкарева откроет в Благовещенске выставку своих картин
Фото: https://russianchicagomag.com

Актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бочкарёва откроет в Благовещенске выставку своих картин. Экспозиция разместится в Амурском областном краеведческом музее в рамках XVII Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Персональная выставка актрисы «Кистью о мыслях» откроется 15 сентября в 12 часов.

В экспозиции в Благовещенске будут представлены городские пейзажи: «Болгария. Старый город», «Старый город Несебр», «Киев. Андреевский спуск», «Нью-Йорк ретро» и другие.

Особое место в творчестве Натальи Владимировны занимает море – ночное, утреннее, штормовое, спокойное, умиротворяющее, это работы «Черное море», «Дитя», «Шторм».

Многие картины нарисованы автором не с натуры, а с образов, что рождаются в душе или приходят во сне - «Даша Букина», «Под впечатлением от Магритта».

«Рисование для меня не только возможность увидеть мир глазами, но и прочувствовать его душой и разумом», - говорит о своем творчестве Наталья Бочкарёва.

Картины автора находятся в коллекциях Олега Табакова, Филиппа Киркорова, Татьяны Цыганковой и других известных людей.

Подробнее – в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#Амурская осень #кино #культура #СМИ

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