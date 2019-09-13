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13сентября
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В Благовещенск приедет делегация олимпийских чемпионов

В Благовещенск приедет делегация олимпийских чемпионов
Фото: pixabay.com

В пятницу,13 сентября, в столицу Приамурья приедут семь золотых призеров Олимпиад разных лет. Это участники межрегиональной экспедиции чемпионов «Кубок «Великая Россия. Спортивная Держава».

Именитые спортсмены пробудут в Благовещенске два дня. Они планируют встретиться и пообщаются с юными спортсменами, студентами, а также тренерами спортивных школ, федераций, а также взрослыми спортсменами, добившимися высоких результатов.

В состав олимпийской делегации руководитель программы Президент межрегионального общественного комитета ветеранов «герои Отечества» Наталья Боярская, а также призер олимпийских игр по академической гребле, вице – президент Российского союза спортсменов Анна Алешина, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, трехкратный призер олимпийских игр по академической гребле Антонина Зеликович, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова, олимпийский чемпион по велоспорту Александр Краснов.

При их участии в пятницу состоится торжественное награждение лучших благовещенских спортсменов почетными грамотами за вклад в развитие детского спорта, за высокие достижения и рекорды. Отметят заслуги молодых талантливых спортсменов, лучших тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, руководителей спортивных, образовательных, молодежных учреждений и организаций областного центра.

В субботу, 14 сентября, олимпийцы посетят несколько благовещенских школ, где проведут «Зарядку с чемпионом» и вручат ребятам знаки ГТО. В 15:30 в актовом зале нового корпуса школы № 22 чемпионы планируют пообщаться с юными спортсменами и их наставниками в неформальной обстановке.

Уже в воскресенье спортивный «звездный десант» отправится в Свободный. Также в маршруте и другие населенные пункты Амурской области: Белогорск, Новобурейский, Талакан.

Экспедиция заслуженных мастеров спорта проходит в рамках Спортивного фестиваля «РОССИЯ. Спорт и Дети» – масштабного, социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Цель программы – развитие массового спорта для детей и юношества, пропаганда физкультуры и спорта.

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