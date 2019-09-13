Гороскоп 13 сентября: Стрельцы нервозны, а Львы получат неожиданное известие

Восход Солнца: 06:01

Заход Солнца: 18:50

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день, особенно для мужчин-Овнов. Они смогут привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты. Вероятно новое романтическое увлечение, однако честолюбие или ложная скромность не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений.

Телец. В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у Вас появится возможность завязать серьезные отношения с представителями противоположного пола. Но остерегайтесь слишком романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия. Семейным Тельцам рекомендуется отправиться вместе с семьей на природу.

Близнецы. Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Вам необходим отдых и смена обстановки. Многие завяжут интересные знакомства.

Рак. Сегодня вы сможете успешно реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. На работе много новых дел, с которыми справиться можете только Вы. Ваша активность и деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу.

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Лев. День перемен, трансформаций, неожиданных известий. Если вы стремитесь к переменам, то многое сможете решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни. В этот период Вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Дева. День пробуждения внутренних сил. Благоприятны творческая деятельность, поездки, созидательная деятельность, например, ремонт или строительство. Для мужчин-Дев вероятны новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Женщинам-Девам звезды не рекомендуют идти на встречуновым любовным приключениям.

Весы. Возможно, что у Весов появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии Вы удачно проведете деловые встречи и переговоры, однако говорить о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей.

Скорпион. Предложения партнеров или рискованное предприятие могут повлечь за собой финансовые потери. Работникам бюджетной сферы следует внимательнее отнестись к своим обязанностям. Неожиданное известие может заставить изменить планы или вовсе отказаться от намеченного дела.

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Стрелец. В этот день Стрельцы подвергнутся искушениям. Чувства будут интенсивны, но переменчивы, настроение неровное, а желание развлечься будет перемежаться с желанием полного покоя. Вероятность нервозности и неоправданных материальных потерь. Старайтесь не выходить из равновесия и найти в себе точку опоры.

Козерог. Критический день. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как возможно плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему.

Водолей. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего проекта. Он принесет возможность нового источника заработка. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния, и это нужно использовать. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Рыбы. День может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты Вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев