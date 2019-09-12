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12сентября
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сегодня, 20:26 1

В пятницу в Приамурье карантин по АЧС отменят почти по всей области

В пятницу в Приамурье карантин по АЧС отменят почти по всей области
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 13 сентября, карантин по африканской чуме свиней будет снят во всех населенных пунктах, кроме села Алексеевка Бурейского района, где в личном подсобном хозяйстве был выявлен вирус АЧС. В селе установлены ограничительные мероприятия.

Решение об отмене карантина было принято в четверг на заседании КЧС.

«Сегодня на 14 часов отчуждены все свиньи в количестве 71 головы в 9 подворьях. Всего по области отчуждено 11 606 голов. Во всех остальных ранее неблагополучных пунктах и первых угрожаемых зонах проведены все необходимые мероприятия в полном объеме. Подготовлены пакеты документов для снятия карантина», – рассказал руководитель управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Из-за убоя животных идут компенсационные выплаты владельцам. Уже 121 хозяйствующему субъекту выплачено 56,7 миллиона рублей. Продолжается сбор документов. Зампред правительства Александр Нестеренко поставил задачу главам районов до 20 сентября подготовить все пакеты документов на компенсацию за утрату поголовья в результате африканской чумы свиней.

В период с 9 по 12 сентября было возбуждено 2 дела об административном правонарушении в отношении хозяйствующих субъектов за нарушение ветеринарных правил содержания и убоя свиней и оборота продукции свиноводства.

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#чума свиней

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    2 секунды назад

    Месячный поросенок стоит 4500, если 150 руб за 1 кг живого веса, тогда вес месячного поросёнка 30 кг. Геракл, а не поросеночек!

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