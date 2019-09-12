Стали известны результаты проб воды, донных отложений и воздуха в районе Амурского ГПЗ

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по ДФО провели в районе Амурского ГПЗ экологический мониторинг. В среду, 11 сентября, были взяты соответствующие пробы. И вот спустя сутки стали известны результаты.

По информации Центра, все соответствует экологическим нормативам.

Эксперты оценили качество поверхностных вод реки Большая Пера по 27 показателям, отборы проб проводились по фоновому и контрольному створам. Также отбирались донные отложения для определения гранулометрического состава, водородного показателя, содержания органического вещества, нефтяных углеводородов, хлоридов, фенолов и тяжелых металлов. В шести точках наблюдения произведен отбор проб атмосферного воздуха, определялись концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензапирена и сероводорода. По результатам испытаний загрязнений не выявлено, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Мониторинг влияния строительства Амурского ГПЗ на окружающую среду проводится с начала строительства завода. За весь период наблюдений превышений предельно-допустимых концентраций, в том числе на водных объектах, не зафиксировано, загрязнений почвы и воздуха – не выявлено. Нынешний мониторинг вновь подтвердил: строительство ведется в соответствии со всеми российскими и международными экологическими стандартами», – сообщила главный специалист отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром переработка Благовещенск» Вера Алушкина.