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12сентября
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Старт в Хэйхэ, финиш – в Благовещенске: по обе стороны Амура пройдет соревнование по скандинавской ходьбе

Старт в Хэйхэ, финиш – в Благовещенске: по обе стороны Амура пройдет соревнование по скандинавской ходьбе
Фото: pixabay.com

14 сентября на двух берегах Амура пройдет международное спортивное мероприятие по скандинавской ходьбе «Шаг во имя дружбы». Старт соревнованиям будет дан в китайском Хэйхэ, а финишную прямую спортсмены пересекут уже в российском Благовещенске. Любители этого вида спорта с обоих берегов пограничной реки преодолеют в общей сложности 11 километров.

Организовать трансграничный марафон решили участники благовещенских клубов скандинавской ходьбы «Движение» и любителей бега «Бег к мечте». Мероприятие проводится при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Старт будет дан в субботу в 8:00 в Хэйхэ с дистанцией 8 километров, и уже в 16:00 в Благовещенске от ротонды спортсмены продолжат идти на 3-километровом отрезке по городской набережной. Именно сюда и приглашают горожан и гостей амурской столицы организаторы на открытие соревнований.

Для гостей мероприятия будут организованы фитнес-разминка, показательные выступления, мастер-класс от сертифицированного тренера по скандинавской ходьбе Ольги Савватеевой.

Присоединится к участникам мероприятия смогут все желающие. 50 спортсменов, первые преодолевшие финиш, будут награждены памятными медалями, а все присоединившиеся к мероприятию получат на память сертификаты участников, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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