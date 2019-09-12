На «Амурской осени» пройдет творческий вечер артистов в память о почетном жителе Благовещенска

«В рамках реализации проекта по увековечению памяти Олега Константиновича Маслова инициативной группой было выдвинуто предложение в администрацию города об установлении скульптурной композиции, памятника, в городском парке. И, к большой радости, эта инициатива была встречена с должным пониманием и одобрением и администрацией, и депутатами городской думы. В прошлом году было принято решение по этому вопросу», – объяснил ИА «Амур.инфо» участник данной инициативной группы Сергей Петрухин.

По словам Сергея Васильевича, были открыты счета для сбора средств на установку памятника Олегу Маслову. Благовещенцы решили разнообразить процесс сбора и провели ряд творческих благотворительных мероприятий. В сентябре состоялись два таких мероприятия, и еще одно намечено на 19 сентября – в 19:00 в Амурской областной филармонии пройдет творческий вечер в рамках 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Участие в нем примут артисты театра и кино.

Сделать благотворительный взнос (по договору пожертвования) в размере 1 500 рублей и получить пригласительный билет можно по адресу: Благовещенск, улица Богдана Хмельницкого, 9, офис ООО «Буквица». Телефон: 53-15-10.

Открытие памятника Олегу Маслову планируется на 2020 год. Его установят в городском парке рядом со зданием театра драмы. Памятник будет выполнен в виде скульптурного изображения сидящей фигуры Олега Константиновича в полный рост, рядом с ним – стопка книг. Изготовлением бронзовой фигуры займутся мастера Челябинской области.